 Ferrexpo Жеваго стала единственным собственником Полтавского ГОКа

Об этом говорится в официальной информации ПГОКа в системе НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В сообщении уточняется, что размер доли Ferrexpo в ПГОКе до выкупа акций составлял 99,11%, после выкупа - 100%.

Как сообщалось, в мае Ferrexpo заявило о принудительном выкупе у миноритариев акций в рамках процедуры squeeze-out по цене 34,24 грн каждая при их номинальной стоимости 9,96 грн - такая информация содержалась в публичном безотзывном требовании.

В прилагаемой к уведомлению структуре собственности предприятия уточнялось, что Ferrexpo AG, конечным бенефициаром которой является Константин Жеваго, по состоянию на 1 апреля 2019 года принадлежала напрямую 99,1167% акций ЧАО "ПГОК".

ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК), основной актив группы Ferrexpo, по итогам работы в 2018 году увеличило чистую прибыль на 19,1% по сравнению с предыдущим годом – до 5,08 млрд грн.

Британская Ferrexpo plc с активами в Украине владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Ferrexpo AG (Швейцария) через Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется депутатом Верховной Рады (внефракционным) Константином Жеваго. Акции Ferrexpo также котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram