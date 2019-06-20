 Набсовет "Ощадбанка" возглавил бывший глава представительства ЕБРР

Соответствующее решение было принято на первом заседании новоназначенного состава наблюдательного совета "Ощадбанка" 20 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на персс-службу банка.

Согласно сообщению, заместителем главы набсовета избран Алексей Гринченко, корпоративным секретарем – Юлия Федоренко.

"По предложению представителей государства в составе наблюдательного совета все руководящие должности избирались исключительно из независимых директоров", – отмечается в сообщении.

В состав набсовата, кроме Аджунера и Гринченко, также вошли независимые члены Байба Апин, Питер Бриггс, Михаэль Вайнштейн, Алексей Резников, представитель государства от Верховной Рады Дмитрий Власов и представитель государства от Кабинета министров Даниэль Билак.

"Назначение независимого наблюдательного совета является базовой институциональной реформой, которая свидетельствует о последовательности государства в реализации принятой стратегии реформирования госбанковского сектора. Она является подтверждением того, что банк уже никогда не будет таким как прежде. Для "Ощадбанка" это еще и обязательное условие дальнейшего сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития", – отметил глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

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Как сообщалось, в мае текущего года Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы "Ощадбанка","Укрэксимбанка" и "Приватбанка".

Отбор кандидатов на должности независимых членов набсоветов по 632 поданным заявкам осуществляли компании по подбору персонала Pedersen and partners, Ward Howell Ukraine и Talent Advisors, которые были определены на конкурсной основе с участием международных организаций

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