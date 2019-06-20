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 Корпоративные отношения
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Все про:мобильная связь (328) тарифы (787) Антимонопольный комитет (670)

 Мобильные операторы готовы частично отказаться от 4-недельной тарификации, – АМКУ

Мобильные операторы "Киевстар", lifecell и "Vodafone Украина" признали проблему тарифов, однако только частично готовы отказаться от четырехнедельной тарификации мобильной связи, предлагая альтернативу.

Об этом сообщила государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Мария Процишен, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рассматривали сегодня комитетом рекомендательные разъяснения для всех трех операторов мобильной связи. Из позитива - каждый оператор признал, что проблема действительно существует, и готов ее исправлять. Однако не все операторы хотят забирать 28-дневный расчетный период (говорят, отдельным абонентам очень по вкусу такие тарифные планы), но готовы сделать альтернативные предложения для расчетного периода в месяц", - сообщила Процишен.

Кроме того, по словам государственного уполномоченного АМКУ, операторы также готовы в каждом тарифном плане указывать стоимость за один день для обеспечения сравнительной способности потребителя.

Процишен добавила, что АМКУ объявил перерыв по этому делу до 27 июня 2019 года.

"Я не могу прогнозировать, какое окончательное решение примет комитет, однако уверена, что так, как сейчас, не останется. Будет точно прозрачнее, лучше и удобнее для абонента", - подытожила Процишен.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года АМКУ открыл дело против "большой тройки" мобильных операторов за сокращение действия тарифов на мобильную связь до 28 дней.

В августе 2018 года lifecell заявил о переводе на 28-дневную тарификацию пяти тарифных планов предоплаты с 22 августа и еще трех - в сентябре. Ранее на расчетный период продолжительностью четыре недели перешли операторы "Киевстар" и "Vodafone Украина".

В сентябре 2018 года АМКУ начал расследование факта изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) расчетного периода в тарифных планах.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133381
 
 
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после такого бреда завтра комуналка будет по 4 недели
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияМобильные операторы готовы частично отказаться от 4-недельной тарификации, – АМКУ
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