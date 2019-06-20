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 В Киеве на полгода закроют движение скоростных трамваев на Борщаговку из-за ремонта моста

С 22 июня начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский-Святошин (около платформы "Борщаговка"), из-за чего будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", с движение в направлении центра города через мост будет закрыто с 00:00 22 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

В коммунальной корпорации уточнили, что первым этапом работ будет ремонт трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города, который планируется завершить до конца текущего года.

В связи с этим с 22 июня движение трамваев №1 и №3 будет ограничено. На время реконструкции "Киевпастранс" организует короткий бесплатный трамвайный маршрут №2 от ул. Академика Королева до станции "Ромена Роллана", а также автобусный маршрут №3Т от станции "Кольцевая дорога" до станции "Старовокзальная" из просп. Леся Курбаса, ул. Космонавта Комарова и автобусный маршрут №4 от Михайловской Борщаговки до Индустриального путепровода через ул. Отрадная.

В "Киевавтодоре" отметили, что ранее мост, который закрывают для транспорта, был признан аварийным. Последний раз путепровод капитально ремонтировался в 1965 году.

"Ремонтные работы на трамвайном полотне – это первоочередная задача, чтобы как можно быстрее восстановить движение трамваев. С началом нового дорожно-строительного сезона 2020 года начнется второй этап работ – ремонт проезжей части и тротуаров в направлении Кольцевой дороги", – отмечают в корпорации.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133379
 
 
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а заблаговременно предусмотреть два кольца разворотных перед ремонтируемым мостом ума не хватило?
Это же одно из напряжённых направлений!!!
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