[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.23 29.34
 Власть, Регуляторная политика
  140  0
Все про:лекарства (259) Гройсман (1645) аптека (32)

 Гройсман предложил обязать аптеки в больницах участвовать в программе "Доступные лекарства"

Необходимо принять решение, которое обяжет аптеки, которые работают при муниципальных больницах, войти в государственную программу "Доступные лекарства".

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время посещения районной больницы города Носовка Черниговской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер напомнил, что по программе, которая работает уже два года, выписаны уже более 36 млн рецептов, а количество аптек, работающих в программе, превышает 7 тыс.

"Но как может быть так, что больница, которая финансируется за счет бюджетов различных уровней, не имеет аптеки, где есть доступные лекарства? Я вижу аптеку и вывеску "Скидки пенсионерам", а надо иметь наклейку "Доступные лекарства". Тогда сверхважные препараты для больных с хроническими болезнями будут не со скидкой, а вообще бесплатны! Считаю, здесь нужно жесткое решение, нельзя злоупотреблять бедой людей", – заявил глава правительства.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133369
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьГройсман предложил обязать аптеки в больницах участвовать в программе "Доступные лекарства"
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Донбасс Евросоюз Зеленский КС ПЦУ Россия Филарет
 
 
 
 
 
 вверх