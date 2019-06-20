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Все про:Всемирный Банк (262) Зеленский (96) Порошенко (1665) рейтинг (529) Doing Business (2)

 Зеленский превзошел Порошенко по обещанию роста Украины в рейтинге Doing Business

Команда президента приложит максимум усилий, чтобы в ближайшие 3-4 года Украина вошла в первую десятку рейтинга Всемирного банка Doing Business.

Об этом Владимир Зеленский заявил на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государаства.

Также президент подчеркнул, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ, которая поможет уменьшить и удешевить долговую нагрузку на страну, и европейскую интеграцию.

Зеленский также отметил, что его команда будет работать над улучшением кредитного рейтинга, который сейчас находится на уровне B-, и пообещал изменить ситуацию за несколько лет.

Среди приоритетов глава государства назвал восстановление положительного имиджа Украины в мире, что будет способствовать привлечению инвесторов, преодоление коррупции, борьба с контрабандой и рейдерством.

Напомним, в программе президента Петра Порошенко "Украина 2020" (составлена в 2014 году) одной из целей было указано достижение 20 места в рейтинге Doing Business.

Как сообщалось, в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business-2019 Всемирного банк Украина поднялась еще на 5 позиций и заняла 71 место среди 190 исследованных стран.

Соседнее с Украиной 70 место в рейтинге занял Кыргызстан, Молдова разместилась на 47 месте, Беларусь – на 37, Россия – на 31, Казахстан – на 28.

Напомним, в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2018 Украина поднялась c 80 на 76 позицию среди 190 стран.

В 2016 году Украина поднялась на 3 пункта в рейтинге Doing Business – до 80 места с 83.

Cогласно рейтингу Doing Business 2015, Украина по показателям легкости ведения бизнеса вышла на 96 место в мире.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133363
 
 
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ЗЕломойский-ПОроленко наш зезедент......................
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"Мы построим бани и зоопарки! Каждый житель нашей страны будет иметь по патефону" О"Генри
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Опять статотчеты фальсифицировать.. За 5 лет разучились.
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Соседнее с Украиной 70 место в рейтинге занял Кыргызстан, Молдова разместилась на 47 месте, Беларусь - на 37, Россия - на 31, Казахстан - на 28. За пять лет правления Порошенко, мы даже не приблизились к уровню ватной России , это позор, какое НАТО и ЕС, если на носу 2020 год, а мы в такой жопе.
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Сказать что приложит максимум усилий это еще не пообещать.))
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батько Зеленський буде робити..
а попередник Порошенко вмів лише говорити.
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БизнесЦензорНовостиВластьЗеленский превзошел Порошенко по обещанию роста Украины в рейтинге Doing Business
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