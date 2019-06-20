[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.23 29.34
 Власть, Инвестиции
  802  0
Все про:Зеленский (96) приватизация (634)

 Зеленский заявил о поддержке масштабной приватизации

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддержит масштабную приватизацию, поскольку государству не нужны непрофильные активы.

Об этом глава государства заявил на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украине как государству надо избавиться от непрофильных активов. Поэтому я поддерживаю масштабную приватизацию. Государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, госбюджет на 2018 год предполагал поступления от приватизации в сумме 21,3 млрд грн, тогда как реально эта статья доходов была выполнена всего на 1,4% (0,3 млрд грн).

Напомним, госбюджет 2017 года предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа "СКМ" Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133353
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьЗеленский заявил о поддержке масштабной приватизации
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Донбасс Евросоюз Зеленский КС ПЦУ Россия Филарет
 
 
 
 
 
 вверх