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 Зеленский отменил 167 устаревших указов

Президент Владимир Зеленский отменил 167 указов президентских указов.

Об этом глава государства заявил на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша команда в администрации президента также не теряет времени – мы провели полную инвентаризацию указов президента – того, что невозможно было вынести из администрации", – рассказал Зеленский.

Президент уточнил, что речь, в частности, идет об установлении штрафов за нарушение кассовой дисциплины, ограничений для нотариусов на установление цен за свои услуги, а также запрета использования иностранной ткани для пошива школьной формы.

"Это все уже в прошлом", – подчеркнул Зеленский.

Согласно данным на сайте президента, указами Зеленского отменены указы других президентов 1991-2019 годов, большинство из которых утратило актуальность.

В частности, среди отмененных, например, указы "О временных неотложных мерах по усилению борьбы со спекуляцией и незаконной торговой деятельностью" от 19 декабря 1991 года и "Некоторые вопросы подготовки и проведения в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу, получение права на проведение в 2022 году зимних Олимпийских и Параолимпийских игр в Украине" от 17 января 2014 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133351
 
 
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