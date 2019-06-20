[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.23 29.34
 Власть
  154  0
Все про:Россия (3889) санкции (1222) Евросоюз (1875)

 Совет ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма

Совет ЕС продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севестополя до 23 июня 2020 года.

Соответствующее решение лидеры стран ЕС утвердили 20 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-релиз на сайте Совета.

Санкции запрещают европейским компаниям импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь (в том числе запрет на покупку недвижимость или предприятий в Крыму, финансирование крымских компаний), предоставление туристических услуг (в частности, запрет на заход круизных лайнеров в крымские порты).

Также запрещен экспорт товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов. Запрет распрострянется на техническую помощь, брокерские, строительные или инженерные услуги, связанные с инфраструктурой в этих секторах.

С марта 2014 года ЕС ввел ряд ограничительных мер против России в ответ на преднамеренную дестабилизацию Украины.

Кроме санкций за аннексию Крыма, ЕС ввел экономические санкции против отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 июля 2019 года), а также персональные санкции, которые сейчас распространены на 170 физических и 44 юридических лиц.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133346
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВластьСовет ЕС продлил санкции против России за аннексию Крыма
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Донбасс Евросоюз Зеленский КС ПЦУ Россия Филарет
 
 
 
 
 
 вверх