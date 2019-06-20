 Зеленский пообещал защищать независимость Нацбанка

Об этом глава государства заявил на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Требование об обязательной продаже валюты перестало действовать. Это не только уменьшение различных ограничений для бизнеса, это еще и признак макрофинансовой стабильности в стране. За это и другое должны поблагодарить Национальный банк Украины. Спасибо. Я уверен, что это результат его независимости. Я буду ее уважать и защищать", – сказал Зеленский.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее Игорь Коломойский заявил, что Зеленский должен последовать примеру Греции, отвергнув программу жесткой экономии Международного валютного фонда, и объявить дефолт по внешнему долгу.

"По моему мнению, мы должны относиться к нашим кредиторам так же, как Греция", – сказал Коломойский.

Тем временем резервы "Приватбанка" по кредитам, которые были выданы связанным с Коломойским и Геннадием Боголюбовым компаниям до национализации, выросли до 209,4 млрд грн.

Сейчас продолжаются активные судебные процессы, в ходе которых Коломойский и Боголюбов добиваются признания незаконным решения о его национализации.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Познее экс-владельцы банка заявили, что считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

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