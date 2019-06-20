[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
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Все про:Ахметов (811) Зеленский (96) Коломойский (767) Пинчук (104)

 Зеленский объявил о своих договоренностях с олигархами по соцпроектам (обновлено)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что договорился с бизнесменами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании и поддержке определенных социально-экономических и гуманитарных проектов для Донбасса и всей Украины.

Об этом глава государства заявил на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский призвал представителей бизнеса вовлекаться в финансирование проекта восстановления и реинтеграции Донбасса в качестве инвесторов и меценатов.

"Я призываю вас не оставаться в стороне. Мы публично предложили направления, но ваше участие – это исключительно ваше решение и ваше дело. То же самое я недавно предложил и собственникам большого бизнеса – Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому, с другими я еще не встретился, собираюсь", – сказал президент.

По словам главы государства, эти бизнесмены берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов.

"Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность", – отметил Зеленский.

"С господином Ринатом Ахметовым мы не только пришли к согласию об отмене формулы "Роттердам+", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели – это 200 "скорых" для городских и сельских больниц по всей Украине", – добавил глава государства.

"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", – добавил Зеленский.

При этом глава государства отрицает, что Пинчуку, Ахметову, Коломойскому и другим представителям бизнеса могут быть предоставлены какие-либо преференции.

"Ни им (бизнесменам Пинчуку, Ахметову и Коломойскому, – ред.), ни вам (другим представителям украинского бизнеса, – ред.) я не предлагаю никаких преференций, только честные одинаковые для всех правила, никаких монополий, только те правила, от которых мы, как страна, можем выиграть", – сказал Зеленский.

"Украина дала им очень много того, что мы сейчас можем вернуть", – добавил президент, говоря о крупном бизнесе.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133338
 
 
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 Топ комментарии
 
олигархи народ грабят а зеленский их на 200 скорых развел
ахметов наверно ржал потом как он с зеленским народ развел
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олигархов легализуют, и они честно будут владеть всеми деньгами и бизнесом.
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"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает" Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133338

Ай маладца Зеля ...
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олигархи народ грабят а зеленский их на 200 скорых развел
ахметов наверно ржал потом как он с зеленским народ развел
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скорые выбила министр а не зеленский, причем уже давно.
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"как борьба с олигархами?" Как у дедушки Крылова в басне "И суку бросили у воду"... Зеленский объявил о своих договоренностях с олигархами по соцпроектам - Цензор.НЕТ 3244
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Мдя про скорые помощи это жесть... Уже давно известно чей это был проект, теперь оказывается Ахметова... Шел на выборы - так орал, что они олигархи. А дорвался до кормушки - так крупные бизнесмены. Ну что последователи зеиговы, потом только попробуйте тявкать, что вы не этого хотели. Этого, убогие, этого. Это ваши дела. И вы за это ответственны.
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володя! а У КОГО возьмут деньги на "социальные проекты" твои друзья барыги-олегархи? ты еще к порошенке сходи - он обязательно ПООБЕЩАЕТ что то дать! одно не понятно - это тупость врожденная или преобретенная???!!!!
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Правильно будет писать прИобретённая... товарищ "не тупой" ...
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тебе,что конкретно не нравится?а то как обычно пустые слова.
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делегат от курятника "договорился", что волки курам будут "помогать"...примерно так.
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есть другие предложения или снова пустые слова?
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"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает" Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133338
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Оно же обещало - ни каких "договорняков". И с олигархами - тоже! Оно уничтожит олигархов, но сначала их разорит (своими, бл...ть, социальными проектами)! Ай да, Зеля, ай да, сукин сын! Многоходовочка, однако!

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Светик, ты тупой от рождения или ударили в процессе рождения?
Ты что не знаешь что мы идём в Европу, а не в таёжный союз ?
Любой обиженный национализацией олигарх наймёт лучших адвокатов и дела будут тянуться годами, а за это время эти у..баны-олигархи закроют предприятия, уволят людей, создадут коллапс....шо будет дальше догадаешься ?
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Не догадается,зря спрашиваешь.Главное прокукарекать,а там хоть не рассветай.
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зачем тогда кукарекали про борьбу с олигархами
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Скртіая форма раздачи подрядов. Почти как Путин Ротенберга попросил мост построить )))
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Ротердам отменил, зато скоро заработает РЫНОК электроэнергии, где Ахмет с ДТЭК монополист и цены поднимет выше ротердамских... но об этом молчок
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Было бы хорошо если бы он обьявил о всех своих договоренностях с олигархами
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договорняки-это с порошенком о распиле буджета и тд,а здесь пока не большой отьем денег у олигархов.
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Тупым порохолохобанам ничего не докажешь,они же знают,что педрошенко пилил бюджет,так им и не вдомек,что можно другими методами деньги изымать.только не у обычных украинцев,а у олигархов,перекрывать схемы таможни и т.д.Извилин не хватает заработать честно,проще же не напрягаться и просто воровать.Им даже Гудвин не поможет.
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"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает" Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133338
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Да-да-да.....
2004 год, Юля, "трошки пидтопити жирок!"......
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так эти олигархи дадут что-то для пиара, а взамен им откроют зеленый свет, кто по твоему будет получать весь рынок как не эти легализованные новые лица.
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больше чем им дал на разграбление страны порох уже быть не может.
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Договореность это права и обязоннсти. Ну и какие обязательства гарант взял на себя и за чей счет. Все это радикальный пиар ляшка и пети. С начала сделай,а потом промолчи.
Население не разбирается ни в праве ни в экономике, но в пиаре каждому второму можно диплом давать не ошибешься.Пора завязывать с такими шутками.
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В самом деле, Зеленский, ты достал уже всех своим дешевым популизмом.
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Я ридаль...
Слуга господ , а как иначе.........
На то і поставлен что би амнистию устроить, да мараторий на продажу земли снять.
И все с шуточками , ************ - 73% получабт полньій оргазм.
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Я ридаль...
Слуга господ , а как иначе.........
На то і поставлен что би амнистию устроить, да мараторий на продажу земли снять.
И все с шуточками , ************ - 73% получабт полньій оргазм.
Вот только с тарифами как то не хорошо получилось , і конец бедности 3.14 ..жом попахівает.
Как и вся предвьіборная програма дезентерии.
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Він же їх садить обіцяв. Зебіли аж трусились від радості, коли уявляли Ахмєтова, Пінчука, Порошенка та навіть Коломойського за гратами. А тут раз - і хід конем по голові. Домовився. Чи ви думаєте, що олігархи собі на шкоду за щастя простих зебілів щось робитимуть? Погодяться зменшити апетити, під Якщо ви справді так вважаєте, то ви ідіоти.
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ШООО?! ОПЯЯЯТЬ?! Знову закулісні договорняки, знову з олігархатом?! Мальдівський барига на цьому погорів, ЗЕ чекає те ж саме! З ними не договорняки ліпити потрібно, а в стойло ставити!!!
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В отличие от "барыги", ЗЕблоид не только подоит, но ещё и сиськи пообрывает!..
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а говорили что на деньги алехархов заживем, а их всех в турма посадят
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олигархов легализуют, и они честно будут владеть всеми деньгами и бизнесом.
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Не только всеми деньгами и бизнесом, а и всеми рабами ...
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От і вскрився зе... От вам і боротьба з олігархами
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Олігархат процвітатиме...

То типу, вкраду у народу 5 млрд долярів, а за це куплю 200 швидких, як амністію...
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Зеля всё-таки не зря с Бабломойским общается. Он достойный ученик Бени, он вам, зелохам, эти 200 скорых уже второй раз продаёт, и еще раз пять продаст. В след.раз они будут результатом его гениальных договорённостей с МВФ, или Путиным, или Меркель...

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"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает" Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133338
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Насправді це дуже схоже на рекетирські замашки ...
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Він, ще тендери серед олігархату буде запроваджувати,
за бюджетні гроші ОРДЛО відбудовувати
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Наразі компанія Google платить від $ 17 000 до $ 22 000 щомісяця для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї діяльності 2 місяці тому і заробив $ 20544 за перший місяць роботи. Можу сказати, що моє життя повністю покращилося! Перевірте, щ0 яя рoблю.
візит ...... ↠↠↠↠↠↠↠ w­w­w­.­W­e­b­J­O­b­9­8­.­C­O­M
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вместо того чтобы посадить мафию и конфисковать награбленое… бандиты откупились 24 квартирами и отменой роттердам…. Может шут испугался что и ему отрежут голову как Гонгадзе???
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БизнесЦензорНовостиВластьЗеленский объявил о своих договоренностях с олигархами по соцпроектам (обновлено)
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