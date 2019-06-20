 Зеленский объявил о своих договоренностях с олигархами по соцпроектам (обновлено)

Об этом глава государства заявил на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский призвал представителей бизнеса вовлекаться в финансирование проекта восстановления и реинтеграции Донбасса в качестве инвесторов и меценатов.
"Я призываю вас не оставаться в стороне. Мы публично предложили направления, но ваше участие – это исключительно ваше решение и ваше дело. То же самое я недавно предложил и собственникам большого бизнеса – Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому, с другими я еще не встретился, собираюсь", – сказал президент.
По словам главы государства, эти бизнесмены берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов.
"Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность", – отметил Зеленский.
"С господином Ринатом Ахметовым мы не только пришли к согласию об отмене формулы "Роттердам+", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели – это 200 "скорых" для городских и сельских больниц по всей Украине", – добавил глава государства.
"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", – добавил Зеленский.
При этом глава государства отрицает, что Пинчуку, Ахметову, Коломойскому и другим представителям бизнеса могут быть предоставлены какие-либо преференции.
"Ни им (бизнесменам Пинчуку, Ахметову и Коломойскому, – ред.), ни вам (другим представителям украинского бизнеса, – ред.) я не предлагаю никаких преференций, только честные одинаковые для всех правила, никаких монополий, только те правила, от которых мы, как страна, можем выиграть", – сказал Зеленский.
"Украина дала им очень много того, что мы сейчас можем вернуть", – добавил президент, говоря о крупном бизнесе.
Ай маладца Зеля ...
ахметов наверно ржал потом как он с зеленским народ развел
Ты что не знаешь что мы идём в Европу, а не в таёжный союз ?
Любой обиженный национализацией олигарх наймёт лучших адвокатов и дела будут тянуться годами, а за это время эти у..баны-олигархи закроют предприятия, уволят людей, создадут коллапс....шо будет дальше догадаешься ?
2004 год, Юля, "трошки пидтопити жирок!"......
Население не разбирается ни в праве ни в экономике, но в пиаре каждому второму можно диплом давать не ошибешься.Пора завязывать с такими шутками.
Слуга господ , а как иначе.........
На то і поставлен что би амнистию устроить, да мараторий на продажу земли снять.
И все с шуточками , ************ - 73% получабт полньій оргазм.
Слуга господ , а как иначе.........
На то і поставлен что би амнистию устроить, да мараторий на продажу земли снять.
И все с шуточками , ************ - 73% получабт полньій оргазм.
Вот только с тарифами как то не хорошо получилось , і конец бедности 3.14 ..жом попахівает.
Как и вся предвьіборная програма дезентерии.
То типу, вкраду у народу 5 млрд долярів, а за це куплю 200 швидких, як амністію...
за бюджетні гроші ОРДЛО відбудовувати
візит ...... ↠↠↠↠↠↠↠ www.WebJOb98.COM