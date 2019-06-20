 Зеленский объявил о своих договоренностях с олигархами по соцпроектам (обновлено)

Об этом глава государства заявил на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский призвал представителей бизнеса вовлекаться в финансирование проекта восстановления и реинтеграции Донбасса в качестве инвесторов и меценатов.

"Я призываю вас не оставаться в стороне. Мы публично предложили направления, но ваше участие – это исключительно ваше решение и ваше дело. То же самое я недавно предложил и собственникам большого бизнеса – Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому, с другими я еще не встретился, собираюсь", – сказал президент.

По словам главы государства, эти бизнесмены берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов.

"Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность", – отметил Зеленский.

"С господином Ринатом Ахметовым мы не только пришли к согласию об отмене формулы "Роттердам+", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели – это 200 "скорых" для городских и сельских больниц по всей Украине", – добавил глава государства.

"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", – добавил Зеленский.

При этом глава государства отрицает, что Пинчуку, Ахметову, Коломойскому и другим представителям бизнеса могут быть предоставлены какие-либо преференции.

"Ни им (бизнесменам Пинчуку, Ахметову и Коломойскому, – ред.), ни вам (другим представителям украинского бизнеса, – ред.) я не предлагаю никаких преференций, только честные одинаковые для всех правила, никаких монополий, только те правила, от которых мы, как страна, можем выиграть", – сказал Зеленский.

"Украина дала им очень много того, что мы сейчас можем вернуть", – добавил президент, говоря о крупном бизнесе.

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