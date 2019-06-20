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 Путин пояснил падение доходов россиян ростом выплат по банковским кредитам

В ходе прямой линии Владимир Путин признал, что жить в России "стало тяжелее" с назвал одной из причин, сдерживающих ростр реальных располагаемых доходов населения, выплаты по кредитам.

Об этом российский президент заявил в ходе "прямой линии", передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"Реальные доходы россиян несколько лет падали. Сейчас начали постепенно восстанавливаться. Реальные располагаемые доходы состоят из доходов и расходов. Один из показателей расходов сегодня – выплаты по кредитам. Банки сегодня предоставляют кредиты под залог 40% платы. ЦБ должен обратить на это внимание, нам не нужно допускать этих пузырей. Это влияет на реальные доходы населения", – сказал Путин.

При этом российский президент констатировал значительную разницу в оплате труда в разрезе регионов, комментируя вопросы о низких зарплатах.

"Что касается заработных плат – рост есть. Я хочу, чтобы люди, которые сейчас у телевизора, не сердились. Я говорю о средних цифрах. Ими приходится пользоваться, потому что у нас большая разница между регионами и отраслями. Они все-таки показывают тенденцию: было 33 тыс. руб. сейчас почти 40 тыс. руб. (начисленная заработная плата, – ред.), – сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что с 1 апреля также в РФ повысили на 2% государственные и социальные пенсии и сравняли минимальный уровень оплаты труда с прожиточным минимумом.

"Нами принято впервые решение, мы довели МРОТ до прожиточного минимума, и я не понимаю, откуда взялись 10 тыс. руб. (в обращениях из некоторых регионов говорилось о зарплате бюджетников на уровне 10 тыс. руб., хотя МРОТ сейчас выше 11 тыс. руб., – ред.), это предмет для разбирательства соответствующих инстанций", – считает Путин.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133335
 
 
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