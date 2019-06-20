 Зеленский пообещал лишить СБУ рычагов давления на бизнес

Об этом глава государства заявил на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Отдельная тема – это отношения бизнеса с силовыми структурами. Начнем с декоммерциализации Службы безопасности Украины. Сейчас этим на операционном уровне занимается Иван Баканов, а как только будет сформирована новая Рада, я думаю, в ближайшее время, мы предложим безотлагательно избавить Службу безопасности Украины от несвойственных ей функций. Служба должна бороться со шпионами и диверсантами, а не заниматься бизнесом", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что поддерживает демилитаризацию налоговой службы и создание Государственной службы финансовых расследований "с акцентом именно на аналитическую работу".

Как сообщалось, законопроект №8157 "О Национальном бюро финансовой безопасности" зарегистрирован в Верховной Раде еще в марте 2018 года.

Напомним, разработку законопроекта о создании Службы финансовых расследований анонсировал президент Петр Порошенко во время встречи с бизнесом в сентябре 2017 года.

При этом в сентябре 2017 года тогда занимавший должность главы Минфина Александр Данилюк сообщал, что правительство одобрило разработанный Министерством финансов законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР).

По предложению Министерства финансов, новая служба должна быть подведомственна Минфину. Однако министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что СФР должна находиться в подчинении МВД. Третий вариант – отдать СФР под контроль Кабмина.

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