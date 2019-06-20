[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.23 29.34
 Энергетика
  678  0
Все про:Минюст (283) электроэнергия (420)

 Минюст зарегистрировал два новых госпредприятия для запуска рынка электроэнергии

Министерство юстиции 20 июня зарегистрировало государственное предприятие "Гарантированный покупатель", необходимое для функционирования новой модели рынка электроэнергии, а несколькими днями ранее – ГП "Оператор рынка".

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре юридических и физических лиц (ЕГР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, решение о создании "Оператора рынка" и "Гарантированного покупателя" было принято правительством в середине апреля 2019 года.

Кабинет министров 12 июня назначил директором ГП "Оператор рынка" бывшего члена Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Владимира Евдокимова.

В новой модели рынка электроэнергии, запуск которой намечен на 1 июля, оператор будет отвечать за рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, организацию купли-продажи на них э/э.

"Гарантированный покупатель" в свою очередь будет выкупать электроэнергию у объектов возобновляемых источников энергии по гарантированным государством ценам и обеспечивать ее реализацию.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133324
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетикаМинюст зарегистрировал два новых госпредприятия для запуска рынка электроэнергии
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Донбасс Евросоюз Зеленский КС ПЦУ Россия Филарет
 
 
 
 
 
 вверх