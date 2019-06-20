 Тарифы на электроэнергию для населения покрывают только 46% себестоимости

Об этом свидетельствуют данные в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Разница между фактической себестоимостью и административно установленными ценами для населения компенсируется за счет небытовых потребителей, которые в результате платят за электроэнергию на 30% больше, чем должны были бы в рыночных условиях, при отсутствии перекрестного субсидирования.

По приведенным в проспекте данным, в январе 2016, 2017, 2018 и 2019 годов тарифы для домохозяйств покрывали себестоимость э/э соответственно на 30,8%, 43,9%, 51,7% и 46,2%. По состоянию на март 2015 года и сентябрь 2015 года этот показатель составлял соответственно 20,3% и 26%.

По данным НКРКЭУ, в 2018 году объем дотационных сертификатов (сумм, уплачиваемых небытовыми потребителями для компенсации тарифов бытовых потребителей) превысил 45 млрд грн, прогноз на 2019 год – около 55 млрд грн.

В некоторых регионах, в частности, в Закарпатской области, себестоимость только одних услуг по передаче и распределению электроэнергии бытовых потребителям превышает уровень их общего тарифа.

Как сообщалось, директор Секретариата Энергосообщества Януша Копача на имя премьер-министра Владимира Гройсмана от 11 июня предложил на уровне постановления правительства закрепить график повышения цен для бытовых потребителей с 1 января 2020 года, чтобы к 1 июля 2021 года довести их уровень до уровня тарифов для небытовых потребителей.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик также заявил, что с 1 января 2020 года цена на электроэнергию для населения должна постепенно расти, и через 3-4 года определяться рынком.

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