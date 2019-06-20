[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.23 29.34
 Финансы
  2231  6
Все про:транш (164) финансирование (796) Евросоюз (1875) Мингарелли (54)

 Посол ЕС назвал пять условий выделения Украине помощи на 500 миллионов евро

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро уже до конца 2019 года.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"У нас есть второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, и мы надеемся, что Украина уже в течение следующих месяцев выполнит все необходимые условия для получения этой суммы, и мы все работаем над этим. Надеемся, что уже до конца года Украина получит второй транш от ЕС", – сказал Мингарелли. 

При этом он уточнил, что есть еще пять условий, которые Украине необходимо выполнить.

"В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них – это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", – проинформировал Мингарелли.

Как сообщалось, ранее в Минфине рассчитывали, что 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза Украина может получить в конце марта, если выполнит необходимые для этого условия.

Напомним, представители Украины и ЕС в сентябре 2018 года подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на 1 млрд евро и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в 1 млрд евроразделена на два равных транша.

Первый транш объемом 500 млн евро Европейская комиссия перечислила Украине в декабре 2018 года.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения страной согласованных условий.

Украина не выполнила четыре требования, в частности, снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133315
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а полякам подарили 400 миллиардов еуро. почуйствуйте разницу!
 показать весь комментарий
 
Поляки не выбирают клоунов в президенты..
 показать весь комментарий
 
Будем надееться что это не продажа земли,лес,ГТС,концесия газовых радовищ.Впрчем это такая мелочь что и говорить о ней не стоит. Вот и Зеля не говорит к чему бы это.
 показать весь комментарий
 
Відросток з поміж ніг бариги мальівського їм, а не ліс-кругляк!
 показать весь комментарий
 
Наразі компанія Google платить від $ 17 000 до $ 22 000 щомісяця для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї діяльності 2 місяці тому і заробив $ 20544 за перший місяць роботи. Можу сказати, що моє життя повністю покращилося! Перевірте, що яя рoблю.
візит ...... ↠↠↠↠↠↠↠ w­w­w­.­W­e­b­J­O­b­9­8­.­C­O­M
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансыПосол ЕС назвал пять условий выделения Украине помощи на 500 миллионов евро
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Донбасс Евросоюз Зеленский КС ПЦУ Россия Филарет
 
 
 
 
 
 вверх