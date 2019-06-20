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 Киевский метрополитен в 2020 году начнет получать новые вагоны

Кредитный договор на поставку новых вагонов для киевского метро может быть заключен в течение трех месяцев.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян во время инспекции строительства метро на Виноградарь, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Касательно дополнительных поездов, мы уже находимся на стадии подписания кредитного договора с ЕБРР на приобретение новых вагонов метрополитена. Мы очень хорошо понимаем, что подвижной состав, который сегодня есть, находится в изношенном состоянии. У нас были трудности, были арестованы счета. Но сейчас ситуация разрешилась, и мы уже находимся в том положении, когда мы можем заново привлекать финансирование, чтобы закупать новую технику", - отметил Давтян.

По словам Давтяна, подписание кредитного договора на закупку новые вагонов метро может состояться в течение ближайших трех месяцев. В этом случае Киевский метрополитен сможет начать получать новые вагоны до конца следующего года.

Ранее сообщалось о том, что Киев попросит у ЕБРР 110 млн евро для покупки трамваев и вагонов метро.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133311
 
 
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