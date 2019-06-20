 Фонд гарантирования настаивает на прозрачность продажи пула кредитов "Дельта Банка"

Об этом на брифинге в Украинском антикризисном центре заявили представители Фонда гарантирования и международного консультанта DebtX, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Это были прозрачные торги", – заявила замдиректора-распорядителя Фонда Светлана Рекрут.

При этом Рекрут объяснила снижение цены продажи пула активов до 182,5 млн грн на июньском аукционе, по сравнению, с 906 млн грн, который победитель торгов финансовая компания "Скай" готова была заплатить в марте, судебным решением, которое заблокировало сделку весной и распугало потенциальных инвесторов.

"И не Фонд гарантирования положил себе что-то в карман", – сказала она.

В свою очередь директор по международным операциям и развитию бизнеса DebtX Гифорд Вест отметил, что, несмотря на профессионализм команды Фонда, государство потеряло сотни миллионов гривен из-за несовершенства судебной системы.

"Судебный иск, который направила сторона, которая не принимала участия в торгах, лишила Фонд гарантирования возможности получить 906 млн грн", – сказал представитель DebtX.

Директор департамента консолидированной продажи активов Фонда гарантирования Тарас Елейко уточнил, что несмотря на проведенную DebtX масштабную маркетинговую компанию, решение суда резко сбило интерес инвесторов к активу, поскольку риски не получить активы в распоряжение резко возросли.

При этом у Фонда нет претензий ни к организации торгов DebtX, ни к самой процедуре, ни к результатам аукциона, "Укрэксимбанк", как залоговый кредитор, также не высказал претензий к сделке.

"Если есть основания подписать протокол торгов, даже, если мы не согласны с ценой, мы его подпишем", – сказала Рекрут.

По ее словам, основная задача Фонда –обеспечить прозрачность проведения торгов при продаже активов банков-банкротов, а на формирование цены влияние оказывает инвестиционный климат в стране.

"Это собственно и есть цена несовершенного инвестиционного климата и судебной системы", – подчеркнула Рекрут.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физлиц 7 июня на площадке The Debt Exchange продал обязательства по кредитным договорам "Дельта Банка" за 182,5 млн грн. Стартовая цена составляла 868,8 млн гривен и в ходе торгов цена снизилась почти на 80%.

Победителем аукциона стала финансовая компания "Скай", конечным бенефициаром которой является собственник "Кернел Груп" Андрей Веревский. Она же в марте 2019 победила в аукционе, согласившись заплатить 906 млн грн за активы "Дельта Банка", однако сделку заблокировал Окружной административный суд Киева по иску финансовой компании "Октант", которая даже не принимала участие в торгах.

До этого Фонд гарантирования 10 раз безуспешно пытался продать этот пул активов через ProZorro.

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