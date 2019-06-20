 Негативный баланс на рынке природного газа в мае вырос на 18,5%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение "Укртрансгаза", передает БизнесЦензор.

Львиную долю негативных небалансов составляет задолженность перед госкомпанией операторов газораспределительных сетей (ГРС). Ее сумма равна 3,22 млрд грн, из них 2,46 млрд грн – задолженность облгазов, оперируемых "Региональной газовой компанией" Дмитрия Фирташа.

По данным оператора ГТС, за три месяца работы системы суточного балансирования природного газа (март-май) компания получила от должников менее 2% оплаты задолженности.

В свою очередь позитивные небалансы в марте-мае составили 1,177 млрд грн. Из этой суммы за указанный период "Укртрансгаз" выплатил своим контрагентам 340 млн грн. Наибольший долг возник у оператора ГТС перед НАК "Нафтогаз Украины" – 407 млн грн.

В мае негативный баланс природного газа составил 751 млн грн, позитивный – 358 млн грн.

"Укртрансгаз" напомнил, что из-за дефицита средств не имеет возможности своевременно рассчитываться по контрактам на закупку газа для собственных производственно-технологических расходов, что ставит по угрозу работу ГТС Украины.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" раннее несколько раз заявлял о преддефолтном состоянии на рынке природного газа из-за отрицательного небаланса, возникшего, по данным оператора, преимущественно в результате несанкционированного отбора газа операторами ГРС. Последние в свою очередь указывают на "дискриминационную тарифную политику" со стороны Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в виде экономически необоснованных тарифов. По данным "Региональной газовой компании", операторы ГРС из-за заниженного тарифа на распределение, а также неоплаты предприятиями теплокоммунэнерго объемов потребленного ресурса за последние пять лет получили 40 млрд грн убытков.

Балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между поступившими в нее через точки входа и отобранными из нее через точки выхода объемами газа. Балансирование проводится адресно, с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.

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