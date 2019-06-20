 Нацкомфинуслуг утвердила требования к стресс-тестам страховых компаний

Соответствующее решение принято на заседании Нацкомиссии 20 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно принятому проекту распоряжения, стресс-тестирование должно быть направлено на определение уязвимости страховщика к ключевым рискам и учитывать только события, которые являются наиболее реалистическими и могут привести к существенным финансовым потерям.

При этом во время стресс-тестирования страховщик рассчитывает влияние каждого ключевого риска на свое финансовое положение.

Так, проверке подлежат влияние на деятельность страховщика инвестиционных рисков в акции и облигации, имущественные риски недвижимого имущества, валютные риски и андеррайтинговые риски для компаний, занимающихся страхованием, иным, чем страхование жизни, риски роста убыточности по договорам ОСАГО, по договорам добровольного медицинского страхования.

Читайте также: Повышенный лимит выплат по полисам ОСАГО вступит в силу в сентябре

Для компаний по страхованию жизни риском является рост смертности каждой возрастной категории на 15%, снижение уровня смертности для каждой возрастной категории на 20%, рост показателей нетрудоустроенных (временная потеря трудоспособности, инвалидность и т. д.)

Кроме того, к рискам, которые могут повлиять на финансовое положение страховщика, отнесен риск дефолта контрагента, что включает риски невозможности страхователя, перестраховщика или другого должника выполнить свои обязательства, риски небанковской финансовой группы.

Как отмечает Нацкомфинуслуг, стресс-тестирвание проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря соответствующего года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram