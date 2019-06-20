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 "Укрнафта" увеличила добычу газа и нефти

ПАО "Укрнафта" в мае увеличила добычу газа и нефти в сравнении с прошлогодним маем и апрелем 2019 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты" сообщает БизнесЦензор.

"В мае 2019 года ПАО "Укрнафта" добыло 130,7 тыс. тонн нефти и конденсата и 98,4 млн кубометров газа, что соответственно на 8,5% и 10,4% больше по сравнению с маем 2018 года и на 3,9% и 4,6% больше добычи апреля 2019 года", – сообщает компания.

Суточные показатели добычи "Укрнафты" составили 4,2 тыс. тонн нефти и конденсата и 3,2 млн кубометров газа.

Как сообщалось, "Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (0,07 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1,45 млн тонн. Среднесуточная добыча нефти составила 3,97 тыс. тонн, что также на 5% больше по сравнению с 2017 годом (3,78 тыс. тонн/сутки).

В то же время добыча газа "Укрнафтой" в 2018 году сократилась на 2,3% (0,03 млн куб. м) – до 1,08 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 5,2% (6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн. :

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133294
 
 
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