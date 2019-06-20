 АМКУ обязал отменить результаты тендера на 2,5 миллиарда для развития Института рака из-за сговора

Соответствующее решение от 19 июня обнародовано на веб-портале Уполномоченного органа и вступило в силу, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как сообщалось, 5 апреля ГП "Государственный строительный центр Министерства здравоохранения Украины" объявило тендер на развитие Национального института рака с ожидаемой стоимостью 2,46 млрд грн, в котором победила компания "Строймонтаж".

Однако после публикации издания "Наші гроші" о наличии признаков сговора на торгах в Минздраве заявили, что намерены добиваться признания недействительными договоров подряда, которые незаконно заключены 31 мая между ГП "ГСЦ МЗ Украины" и ООО "Архитектурно-строительная компания "Строймонтаж" на общую сумму почти 2,5 млрд грн и дополнительные соглашения от 3 июня в части перечисления аванса на 15 млн грн и проведения энергоаудита за 600 тыс. грн.

Наличие признаков сговора подтвердил внутренний аудит "Государственного строительного центра Министерства здравоохранения Украины", который провело министерство.

Минздрав также сообщил р смене руководителя ГП "ГСЦ МЗ Украины" и подготовке обращения в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества предыдущим руководством госпредприятия.

Как выяснили Наші гроші, cозданный в января 2019 года "Строймонтаж" с уставным капиталом 500 грн участвовал в тендере по развитию Института рака ожидаемой стоимостью 2,46 млрд грн вместе с ООО "Алиас Инвест Групп". Обе компании подали документы с идентичными ошибками, а также имеют другие признаки, которые могут указывать на сговор участников тендера.

Основательницей "Строймонтажа" является крымчанка Елена Ремизова, которая сейчас прописана в Киеве. Руководит фирмой Елена Борзаковская, которая в феврале подала декларацию перед увольнением с должности главного госинспектора сектора по управлению рисками Энергетической таможни ГФС.

По доверенности "Строймонтаж" представляет Владимира Мирутенко, ФИО которого совпадает с замдиректора госпредприятия "Внешторгиздат", которое ранее обеспечивало работу "Вестника государственных закупок". Еще во времена Януковича СБУ нарушало уголовное дело против Мирутенко за то, что он задним числом разместил в "Вестнике" информацию о нескольких тендервх. Мирутенко заключил с прокурором соглашение о признании виновности и в декабре 2013 года был наказан штрафом в 13,6 тыс. грн.

Кроме того, ГП "ГСЦ Министерства здравоохранения" 31 мая по результатам тендеров заключило еще два соглашения с ООО "Архитектурно-строительная компания "Строймонтаж" по развитию Национального института рака на общую сумму 124,42 млн грн. А уже через три дня 3 июня были заключены дополнительные соглашения, которыми подрядчику предоставили непредусмотренный в условиях тендера аванс в 30%.

В частности, заказан капитальный ремонт лаборатории за 105,95 млн грн и реконструация помещения №12-17 радиологического корпуса за 18,47 млн грн.

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