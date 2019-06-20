 В нефтепроводе "Дружба" вновь обнаружили грязную нефть из РФ

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, 19 июня в 15:00 были сделаны точечные пробы. В них было обнаружено превышение хлорорганических соединений в 60 ррм (частиц на миллион). В результате в 20:17 была остановлена перекачка на магистральном нефтепроводе "Мозырь — Адамово" на Польшу.

В "Транснефти" утверждают, что со стороны России в Беларусь по участку "Унеча — Мозырь" в июне нефти с содержанием хлорорганики выше 1,5 ррм не уходило.

Вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлорорганики в нефти явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на белорусской нефтеперекачивающей станции Кобрин, предполагают в "Транснефти".

Вторая точечная проба была взята вечером 19 июня, по ее результатам, которые были готовы в 22:30, превышение содержания хлорорганики в нефти составило 4 ррм. Утром 20 июня Польша возобновила прием российской нефти.

Перекачка от "Транснефти" по магистральному нефтепроводу "Унеча-Мозырь-2" в это время не сокращалась.

ак сообщалось, по данным российской "Транснефти", чистая нефть из РФ по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Польшу 10 июня.

Кризис с поставками загрязненной российской нефти привел в апреле к приостановке транзита в Европу по нефтепроводу "Дружба", способному прокачивать миллион баррелей нефти в сутки и обеспечивать четверть российского нефтяного экспорта. В результате инцидента нефтеперерабатывающие заводы Европы вынуждены были искать новые источники поставок.