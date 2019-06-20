 Гослекслужба запустила электронную систему лицензирования лекарств

Эта система призвана упростить процесс взаимодействия лицензиатов с Гослекслужбой, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Система позволяет подавать заявления на получение лицензий для производства лекарственных средств, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов), производства (изготовления) лекарственных средств в условиях аптеки, а также оптовой и розничной торговли лекарственными средствами.

Благодаря запуску системы вся процедура подачи заявлений, их рассмотрения, выдачи соответствующего документа от Гослекслужбы и другие изменения данных в лицензиях отражаются и обновляются в режиме онлайн. Электронная документация будет заверенная цифровой подписью.

"Электронная система онлайн подачи заявлений сейчас работает в тестовом режиме, к тестированию присоединились отечественные фармпроизводители: ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница", ПАО "Фармак", ООО "Фарма Старт", ПАО "Киевмедпрепарат", ПАО "Галичфарм", – сказано в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, при этом возможность подачи заявлений и сопроводительной документации в бумажном виде сохраняется.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram