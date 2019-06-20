 Конституционный суд начал рассмотрение решения Рады о санкциях против телеканалов Медведчука

В начале заседания представитель субъекта конституционного представления (народных депутатов), депутат от "Оппозиционного блока" Василий Нимченко заявил ходатайство о том, чтобы отдельные положения этого представления рассматривались в устном производстве, однако суд отказал в этом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Судья-докладчик по делу Михаил Гультай перешел к сути самого дела и огласил текст конституционного представления.

Авторы конституционного представления просят суд признать неконституционным постановление парламента ввиду принятия этого законодательного акта с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

В частности, по мнению заявителей, были искажены результаты голосования парламентариев, а, принимая постановление, Верховная Рада вышла за пределы своих полномочий, предусмотренных Конституцией.

Поскольку форма письменного слушания дела не предусматривает выступление сторон, судьи перешли к закрытой части рассмотрения представления.

В своем постановлении парламент принял решение об обращении к СНБО относительно санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

По словам источника агентства в Конституционном суде, рассмотрение данного представления пытался заблокировать бывший глава КС Станислав Шевчук и это отображено в заключении постоянной комиссии по вопросам регламента и этики, на основании которого Шевчук был уволен судьями с занимаемой должности.

В заключении комиссии значилось: в феврале 2019 года была сформировано повестка дня с включением рассмотрения вопроса об открытии производства относительно конституционности постановления парламента по санкциям против телеканалов, но по устному указанию Шевчука, который на тот момент находился в Испании, этот вопрос был снят с рассмотрения.

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Как сообщалось, ранее соратник Виктора Медведчука, народный депутат от "Оппозиционного блока" Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации". Журналисты канала утверждали, что до последнего времени его совладельцем был бизнесмен Петр Дыминский.

Напомним, в декабре Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак долгое время работал в налоговых органах. В 2005-2010 годах был заместителем председателя Государственной таможенной службы. С ноября 2010 года стал депутатом Львовского областного совета, а в 2014 году - народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва (избирался в парламент от "Оппозиционного блока"). Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

При этом СМИ нашли у нового руководства телеканала "112 Украина" связи с Виктором Медведчуком еще до объявления Козака его владельцем.

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