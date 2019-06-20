 Общий фонд госбюджета недополучил 50 миллиардов с начала года, — Счетная палата

Об этом со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты сообщает БизнесЦензор.

"В условиях низких, чем предполагалось, темпов роста экономики плановый показатель доходов общего фонда на первый квартал не выполнен на 16 млрд грн, или 8,2%. Невыполнение доходов за январь-май, если не учитывать сверхплановые поступления от Национального банка, возросло до 27 млрд гривен", - отметил Пацкан.

Он отметил, что причинами стали: отклонение макропоказателей от прогнозных, прежде всего среднего курса гривны к доллару США; завышение плана поступлений акцизного налога с произведенных в Украине табака и табачных изделий (при росте ставок налога на 20% план превышает поступления за соответствующий период предыдущего года почти вдвое).