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 Общий фонд госбюджета недополучил 50 миллиардов с начала года, — Счетная палата

В результате недопоступления доходов, государственных заимствований и средств от приватизации госимущества план поступлений в госбюджет в январе-мае не выполнен на 50,2 млрд грн, заявил глава Счетной палата Валерий Пацкан.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты сообщает БизнесЦензор.

"В условиях низких, чем предполагалось, темпов роста экономики плановый показатель доходов общего фонда на первый квартал не выполнен на 16 млрд грн, или 8,2%. Невыполнение доходов за январь-май, если не учитывать сверхплановые поступления от Национального банка, возросло до 27 млрд гривен", - отметил Пацкан.

Он отметил, что причинами стали: отклонение макропоказателей от прогнозных, прежде всего среднего курса гривны к доллару США; завышение плана поступлений акцизного налога с произведенных в Украине табака и табачных изделий (при росте ставок налога на 20% план превышает поступления за соответствующий период предыдущего года почти вдвое).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133270
 
 
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