[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.23 29.33
 Финансы, Транспорт
  336  0
Все про:Укрзализныця (2241) электричка (33)

 "Укрзализныця" просит у Рады 7 миллиардов для обновления электричек

Компания "Укрзализныця" призывает народных депутатов внести изменения в закон о госбюджете и выделить в этом году 7,1 млрд грн на обновление пригородного подвижного состава.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев, из-за износа подвижного состава его оборудование загорается прямо на ходу. Также Рязанцев рассказал, что более 90% пригородных поездов нуждаются в обновлении.

За полученные средства "Укрзализныця" могла бы приобрести более 15 новых 10-вагонных электричек, отметил он.

"Сейчас пригородный железнодорожный парк уже на пике изношенности: дизель-поезда - на 97,2%, электропоезда - на 87,5%. Старейший дизель-поезд построен в 1967 году, а электропоезд - в 1960", - сообщает "Укрзализныця".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133262
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы"Укрзализныця" просит у Рады 7 миллиардов для обновления электричек
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Боинг-777 Malaysia Airlines Донбасс Евросоюз Зеленский Киев Россия санкции смерть Тымчук
 
 
 
 
 
 вверх