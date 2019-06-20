[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.23 29.33
 Финансы, IT
  266  1
Все про:Минобороны (239) 5G (6)

 Минобороны просит финансирование для работы в 5G

Министерство обороны Украины запросило финансирование для работы в сети 5G, рассказал заместитель директора департамента телекоммуникаций и использования радиочастотного ресурса Госспецсвязи Олег Майорников.

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

По его словам, для распределения частот 5G, заинтересованным в технологии сторонам разослали соответственное распоряжение.

"Хочу сказать, что распоряжение уже было направлено на согласование в заинтересованные органы", - утверждает Майорников.

Он отметил, что Минэкономразвития уже прислало ответ - без замечаний. "От Минобороны драфт пришел с замечаниями. Они касаются совместного использования радиочастот под 5G. В них могут работать средства связи военных", - сказал чиновник.

Минобороны, по словам Майорникова, запросило проведение научно-исследовательской работы (НИР). Такая работа обычно требует дополнительного финансирования. "При отсутствии в бюджетном запросе на 2020 год этих денег это нереально", - уточняет он.

По мнению чиновника, Минфин и МЭРТ никогда не согласуют выделение средств.

"Поэтому будут искаться какие-то компромиссы. Например, по финансированию НИР (научно-исследовательские работы) или проведению конверсии опять же с использованием денег операторов", - добавляет Майорников.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133259
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
от нахера їм 5g ?навідь 3g по більшому може покрити всі їх потреби, ну якщо не качати парнуху...
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансыМинобороны просит финансирование для работы в 5G
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Боинг-777 Malaysia Airlines Донбасс Евросоюз Зеленский Киев Россия санкции смерть Тымчук
 
 
 
 
 
 вверх