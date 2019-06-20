[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 26.23 29.33
 Финансы, Макроэкономика
  243  0
Все про:золото (63) драгоценности (7)

 Цены на золото достигли максимума за 5 лет

Цена золота подскочила до максимума более чем за пять лет на торгах в четверг благодаря ожиданиям смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость драгметалла с немедленной поставкой в ходе азиатской сессии поднималась до $1394,11 за унцию, что на 2,5% выше уровня предыдущей сессии и является максимумом с 2013 года. Цена золота составляла $1391,07 за унцию.

В Нью-Йорке фьючерсы на золото подорожали на 3,6%, до $1397,7 за унцию - также максимума с 2013 года.

Цена золота увеличилась примерно на 8% с начала мая на фоне возросшего спроса на активы "тихой гавани" в условиях эскалации торгового спора США и Китая.

Заявления Федрезерва по итогам прошедшего 18-19 июня заседания были расценены трейдерами как сигнал того, что американский Центробанк может снизить ставку уже на следующем заседании. Это спровоцировало ослабление доллара США, что благоприятно для стоимости золота.

Эксперты, однако, отмечают, что спрос на драгметалл может уменьшиться в связи с возможностью заключения очередного "перемирия" Вашингтоном и Пекином, ведущими торговую войну.

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20, который пройдет в Осаке в конце следующей недели.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133245
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансыЦены на золото достигли максимума за 5 лет
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Боинг-777 Malaysia Airlines Донбасс Евросоюз Зеленский Киев Россия санкции смерть Тымчук
 
 
 
 
 
 вверх