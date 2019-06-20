[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
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Все про:Ахметов (810) Зеленский (96)

 Зеленский встретился с Ахметовым

Президент Владимир Зеленский встречался с бизнесменом Ринатом Ахметовым, но говорил с ним не о политике, а об инвестициях.

Об этом со ссылкой на Украинский правду сообщает БизнесЦензор.

"Да, встречался с Ахметовым. Уже была встреча", – сказал Зеленский.

На вопрос, о чем говорили, ответил: "Завтра скажу. Именно завтра, потому что завтра у нас есть встреча с бизнесом украинским. И я хочу отчитаться, о чем мы говорили и на чем мы настаивали и будем настаивать".

"Это много всего. Это не политические вещи – никаких договоренностей. То, что мы отменяем "Роттердам +", все об этом знают – и это будет. И будет демонополизация – и господин Ахметов это слышал, ДТЭК я имею в виду. И все в целом это понимают", – отметил Зеленский.

"Но есть другая сторона: для каждого из нас очень важно сейчас вкладывать деньги в Украину. Наши крупные бизнесмены стали богатыми именно здесь, именно в Украине – поэтому сейчас, мне кажется, надо все эти деньги возвращать и вкладывать в Украину", – добавил он.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133239
 
   
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 Топ комментарии
 
Мы, Вовик 1, отменяем Ротердам+! Смешной... Вот зачем он приписывает себе чужие заслуги? Совсем не разбирается кто, что и почём? Или настолько безстыжий?
А насчёт Ахметова... Ну, дай боже нашому теляті вовка з'їсти...
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Вовка смотрю не покладая рук борется с олигархами... после разговора с ними они мигом становятся бизнесменами. ))
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Порохнявые и тут отосрались. Вы текст читали? А из текста следует, что он не собирается с гудком в десны целоваться, как это делал ваш барыга рошеновский пять лет.
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Мы, Вовик 1, отменяем Ротердам+! Смешной... Вот зачем он приписывает себе чужие заслуги? Совсем не разбирается кто, что и почём? Или настолько безстыжий?
А насчёт Ахметова... Ну, дай боже нашому теляті вовка з'їсти...
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вован к ахметке бегал за грантами на шаурму и БУДКУ...
Ну и заодно договорился об ответных подарках..
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Монетизирует президентские полномочия... Зеленский встретился с Ахметовым - Цензор.НЕТ 9740
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яка ти махаловна...-ти та сама анка гавномьотчиця!
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...главное закинуть го*но на вентилятор,да Юлия Михайловна?
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Шо той Брюссель ,Париж,Берлін,
Главний візит,там де оплата.

Всі попередні довели,Треба все терти у Ріната.
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Зелепутинцы, что там с "А почему Ахметов не в тюрьме?"
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так он югік юцік в долі від вротердам....чи ти такий тупий що не доходить..
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Одного слабоумного поставили перед выбором или посадить олигарха или пусть вернет деньги в Украину в виде инвестиций. Похоже он выбрал посадить. Зеленский встретился с Ахметовым - Цензор.НЕТ 7199
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Вовка смотрю не покладая рук борется с олигархами... после разговора с ними они мигом становятся бизнесменами. ))
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ага, а "взятки" становятся "грантами" и "инвестициями"
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то ти ж з норки вилізь кротячої,тоді смотрі...
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Порохнявые и тут отосрались. Вы текст читали? А из текста следует, что он не собирается с гудком в десны целоваться, как это делал ваш барыга рошеновский пять лет.
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Пылесборники (порох - в перекладі російською - пыль) не могут принять чью-то победу. На говно изойдут, наберут его в рот и будут плеваться. За месяц Зе помножил на ноль ротердам, который вашему пыльному с рыжим принесло 40 млрд. грн. отката. Далі буде.
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Конкуренцию наши олигархам не составит никто, так как все эти годы, продажные депутаты принимали законы, чтоб нашим олигархам никто не смог создать конкуренцию, все монополии, офшоры, схемы уклонения от налогов, узаконены на все 100%, посадить Ахметова, за что? он работает в рамках закона который сам для себя написал...

Ахметов платит в общем 1,3% налога со всего оборота, в Австралии такие же монополии, которые продают уголь и руду Китаю платят 60% от прибыли.

Структуру уплаченных налогов неожиданно приоткрыл в своем релизе крупнейший отраслевой холдинг Ахметова - его горно-металлургическая монополия "Метинвест". Учитывая, что в прошлом году на ее долю из "рекордных" 38 млрд гривен пришлось перечисление 14,1 миллиарда в бюджеты всех уровней (то есть больше 37% всех фискальных платежей бизнеса Ахметова), можно с определенными оговорками экстраполировать эту ситуацию на весь СКМ.
Как сообщается в релизе "Метинвеста", сумма налогов, уплаченных "Метинвестом" без учета НДС на импортные товары, увеличилась с 9,26 млрд гривен в 2015 году до 9,36 млрд гривен в 2016-м, несмотря на рост издержек, тарифов естественных госмонополий, инфраструктурные проблемы и продолжающиеся боевые действия на востоке Украины.
При этом отмечается, что наиболее увеличились выплаты земельного налога - на 89% (с 381 млн гривен до 721 млн гривен) и налога на прибыль - на 52% (с 1,522 млрд гривен до 2,323 млрд гривен).
В то же время на 22% уменьшился размер уплаченного единого социального взноса (с 2,731 млрд гривен до 2,222 млрд гривен) - это связано с уменьшением ставки ЕСВ, вступившей в силу в начале 2016 года.
Все это выглядит довольно впечатляюще, если забыть о той мелочи, что в прошлом году предприятия "Метинвеста", экспортировавшие свою продукцию за рубеж,получили из украинского бюджета более 12 млрд гривен возмещения НДС. Так, по данным Государственной фискальной службы, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь" получили 3,77 млрд грн и 3,46 млрд грн соответственно, "Запорожсталь" - 2,31 млрд грн, Южный ГОК - 0,83 млрд грн, Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК - 0,61 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.
Выходит, что на самом деле крупнейший частный холдинг страны реально уплатил в бюджет жалкие 2,1 млрд гривен. Жалкие по той простой причине, что выручка "Метинвеста" в прошлом году превысила 6 млрд долларов. В результате налоговая нагрузка горно-металлургической монополии Рината Ахметова по итогам прошлого года составляет жалкие 1,3%. Для примера - аналогичный показатель по всеми поносимой за нежелание честно платить налоги "Укрнафте" превышает 40%. Если брать абсолютные показатели, то "Метинвест" уплатил в Украине 2,1 млрд гривен налогов и сборов, а "Укрнафта" - 8,6 миллиардов. При том что обе структуры, паразитируют на недрах, "принадлежащих народу Украины", - разница, как говорится, бросается в глаза.
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Прибуток та валовий дохід порівнювати не коректно.
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Где же их взять: честных и умных?
Наша "власть" это зеркальное отражение нас самих...
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это крупный бандюган а не бизнес мен - ограбивший а не заработавший, но лохи верят лапше
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ну такой мейнстрим , все лидеры партий возьмут на поруки по олигарху, Тимошенко Таруту взяла вторым номером в списки, ещё полно олигархов - всем хватит
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Швидше за все вони розмовляли про 2 млрд доларів США...

Укртелеком не пропускає трафік мобільних абонентів, які скористалися системою міграції своїх номерів, мабуть власник сподівається, що Уряд наважиться на оборудку в 2 млрд $ під час виборів / Новини публіцистичного оглядача інтернет-видання WANTED RUSKA PRATSYA rupr.org
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две абизянки встертились:.. Хитрая Абизянка и тупая Абизянка, но при должности!
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Очень плохая новость для придурков. Украине п-ц! Зеленский встретился с Ахметовым - Цензор.НЕТ 1472
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БизнесЦензорНовостиВластьЗеленский встретился с Ахметовым
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