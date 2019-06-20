 Российский "Сбербанк" отсудил фабрику "АВК" в оккупированном Донецке

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Это имущество - комплекс площадью 22,2 тыс кв.м., расположенный в Донецке на улице 1-а Александровка, 9д (такой же адрес имеет кондитерская фабрика "АВК" в Донецке).

В судебном решение отмечается, что обращение взыскания на имущество должно произойти "путем продажи через публичные торги".

Согласно судебным материалам, залоговая стоимость предмета ипотеки (по договору об открытии кредитной линии №04-В /09/22/ЮЛ от 15.10.2009) составляла 45,6 млн грн.

В 2018 году Хозсуд Закарпатской области издал приказ по делу №907/440/16 на принудительное исполнение решения суда об обращении взыскания на предмет ипотеки в счет частичного погашения долга перед "Сбербанком". Под решение суда попали комплекс зданий общей площадью 8,97 тыс кв. м. в Мукачево, который принадлежал "АВК", и земельный участок на 1,2 га.

В 2019 году хозсуд Киева возобновил производство по делу №910/24165/16 по иску "Сбербанка" к "АВК" об обращении взыскания на предмет залога (оборудование для производства кондитерских изделий).

В декабре 2018 года дочерний "Сбербанку" украинский "Проминвестбанк" отсудил у группы "АВК" кондитерскую фабрику в Днепре.

При этом в группе "АВК" заявляли, что ее фабрика в Днепре "работает в штатном режиме", а переговорный процесс с "Проминвестбанком" "о реструктуризации задолженности по кредитным обязательствам" продолжается.

Конечными бенефициарами "АВК" является Владимир Авраменко и Валерий Кравец.