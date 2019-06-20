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 Коррупция, Макроэкономика
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 Саркози предстанет перед судом по делу о подкупе

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции и незаконном давлении на следствие.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство бывшего главы государства об отмене передачи в суд этого дела.

Согласно материалам дела, на которые ссылается агентство, в 2014 году Саркози через своего адвоката пытался подкупить Жильбера Азибера, который в то время занимал должность прокурора при кассационном суде.

Бывший глава государства интересовался информацией по делу о предположительно незаконном финансировании его предвыборной кампании в 2007 году со стороны обладательницы многомиллиардного состояния, наследницы компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. За эту информацию экс-президент якобы предлагал Азиберу престижный пост в Монако.

В 2013 году Николя Саркози был оправдан по обвинению в том, что он воспользовался деньгами Беттанкур. Однако телефонные переговоры между Саркози и его адвокатом, которые были перехвачены органами юстиции в рамках расследования другого дела, позволили следствию получить новые улики против экс-президента.

Сам Саркози отвергает выдвинутые в его адрес обвинения. Дата начала судебного процесса пока неизвестна.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133225
 
 
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