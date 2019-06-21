 Итоги недели: Зеленский и олигархи, валютная свобода для бизнеса и снижение цен на газ

ФИНАНСЫ

Нацбанк полностью отменил обязательную продажу валютной выручки

Норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестала действовать с 20 июня. В Нацбанке заверили, что очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности, так как в последнее время бизнес продавал более 90% валюты.

Прибыль банков за пять месяцев превысила показатель за весь прошлый год

По данным НБУ, в январе-мае 2019 года платежеспособные банки получили 23,4 млрд грн чистой прибыли, что на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и уже превышает итоговый показатель за весь 2018 год.

Вложения иностранцев в украинские облигации превысили 51 миллиард

По данным Нацбанка, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа по состоянию на 21 июня вырос на 2,5 млрд грн – до 51,2 млрд грн.

МАКРОЭКОНОМИКА

Госстат улучшил оценку роста ВВП в первом квартале до 2,5%

По данным Госстата, рост валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2019 года составил 2,5%, тогда как предварительно он оценивался в 2,2%.

Население Украины сократится на 20%, – ООН

Население Украины (с учетом Крыма) с 43,99 млн в 2019 году к 2030 году сократится до 40,88 млн человек, к 2040 – до 38 млн и к 2050 год – до 35,22 млн человек, или на 19,9%. Такие обновленные данные содержатся в новом отчете ООН "Перспективы мирового народонаселения".

ВЛАСТЬ

Зеленский объявил о своих договоренностях с олигархами по соцпроектам

Президент Владимир Зеленский сообщил, что договорился с бизнесменами Виктором Пинчуком, Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским об их участии в финансировании и поддержке определенных социально-экономических и гуманитарных проектов для Донбасса и всей Украины.

В частности, Зеленский провел встречу с Ринатом Ахметовым, который оказался спонсором закупки 200 медицинских автомобилей для регионов, которые президент показал неделей ранее.

В свою очередь Игорь Коломойский заявил, что с Зеленским не встречался и после ограничения его расходов Лондонским судом по иску "Приватбанка" может позволить себе в качестве благотворительности "покрасить ларек или два".

Зеленский превзошел Порошенко по обещанию роста Украины в рейтинге Doing Business

Владимир Зеленский на встрече с бизнесом пообещал приложить максимум усилий, чтобы в ближайшие 3-4 года Украина вошла в первую десятку рейтинга Всемирного банка Doing Business. Петр Порошенко в 2014 году указывал одной из целей своей программы достижение Украиной 20 места в этом рейтинге.

Зеленский также пообещал за год победить системную контрабанду и рейдерство, продолжать сотрудничество с МВФ м работать над улучшением кредитного рейтинга страны.

Зеленский решил переименовать Администрацию президента

Президент Владимир Зеленский решил создать Офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников Администрации президента. Таким образом, критики назначения на должность главы АП Андрея Богдана лишены аргумента о том, что он попадает под действие закона о люстрации.

Конституционный суд поддержал указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд признал конституционным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, таким образом внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.

Гройсман поручил установить предельные цены на тепло и горячую воду

Премьер Владимир Гройсман поручил подготовить документ об установлении на следующий отопительный сезон предельных цен на тепло и горячую воду, которые будут на 15-20% ниже нынешних.

Путин оценил потери России от санкций в $50 миллиардов

Потери России от введенных против нее с 2014 года ограничений составляют $50 млрд, признал президент РФ Владимир Путин, заявив, что потери Евросоюза гораздо больше. При этом Путин подчеркнул, что Россия не будет идти на уступки ради отмены санкций.

ЭНЕРГЕТИКА

"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на июль еще на 13%

НАК "Нафтогаз Украины" в июле 2019 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям, на 12,7-13,5%, в зависимости от условий оплаты. Согласно утвержденному Кабмином порядку, это также повлияет на тарифы на газ для населения.

"Укргаздобыча" выиграла все 7 лотов аукциона по продаже нефтегазовых участков

АО "Укргаздобыча" в рамках третьего электронного нефтегазового аукциона выиграло все семь лотов по продаже специальных разрешений на пользование участками.

"Газпром" исключил переход на европейские правила в вопросе транзита газа через Украину

Российский "Газпром" считает невозможным подписание нового контракта на транзит газа через Украину, основанного на европейских правилах.

Российский монополист также предлагает Украине "нулевой вариант" урегулирования судебных споров в виде отказа "Нафтогаза Украины" от взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

В свою очередь коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в случае отказа "Газпрома" подписывать новый контракт на транзит в соответствии с европейскими правилами "Нафтогаз Украины" готов предложить российской компании заключить своп-договор.

КОРПОРАЦИИ

Российский ВЭБ подал иск против Украины в арбитраж Стокгольма

Российский ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь его украинского дочернего "Проминвенвестбанка" из-за введенных против него санкций.

Суд начал процедуру банкротства скандальной фирмы "Трейд Коммодити"

Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу о признании банкротом ООО "Трейд Коммодити", которое было одним из крупнейших поставщиков топлива для госструктур и получило известность благодаря делу НАБУ о переплате 150 млн грн при закупках топлива для армии.

Новинский выкупил долю Пинчука в нефтегазовой компании Regal Petroleum

Кипрская Pelidona Services Limited из группы "Смарт-Холдинг" украинского депутата и бизнесмена Вадима Новинского увеличила свою долю в нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с активами в Украине до 82,65% с 54%, продавцами выступили компании из группы EastOne украинского бизнесмена Виктора Пинчука.

Коломойский пытается остановить иск в Швейцарии с помощью решения Печерского суда

Бывший акционер "Приватбанка" Игорь Коломойський пытается остановить судебное производство в Швейцарии по иску Нацбанка, используя решение Печерского районного суда Киева от 20 апреля, которым были расторгнуты договоры поручительства по кредитам рефинансирования, которые "Приватбанк" получил до национализации.

Антимонопольный комитет проверит покупку телеканала ZIK соратником Медведчука

Антимонопольный комитет проведет проверку в связи с информацией о покупке народным депутатом, владельцем телеканалов "112 Украина" и NewsOne Тарасом Козаком (фракция "Оппозиционный блок") телеканала ZIK и создании медиахолдинга "Новости". Глава АМКУ Юрий Терентьев отметил, что стороны не обращались в комитет за согласованием сделки.

Жена Медведчука увеличила долю в российском нефтяном бизнесе

Жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко контролирует уже не 50%, а 61% российской компании "НЗНП Трейд", которая бурит нефтяные скважины в Ханты-Мансийском автономном округе России.

Фирмы Микитася оштрафовали на 112 миллионов за сговор на тендере по ремонту Шулявского моста

Антимонопольный комитет решил оштрафовать ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс" (обе входят в корпорацию "УКРБУД") за сговор на тендере на реконструкцию Шулявского моста на 112 млн грн (по 56 млн на каждую из компаний).

ТРАНСПОРТ

Госавиаслужба восстановила сертификат авиакомпании Yanair

Государственная авиационная служба после устранения критических замечаний, приняла решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна уже состоялся регулярный рейс Yanair из Киева в Батуми.

Авиакомпания Ernest Airlines откроет офис и создаст базу в Киеве

Авиакомпания Ernest Airlines летом откроет офис в Киеве, а в 2020 году планирует разместить в Киеве два самолета. Компания объявила о планах инвестировать в украинский рынок в ближайшие два года более 100 млн евро.

Аэропорт "Львов" откроет старый терминал для регулярных рейсов

Международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого с 24 июня начнет переводить обслуживание внутренних и чартерных рейсов в старый терминал из-за возросшей загрузки нового.

МВД осенью подпишет договор о покупке 13 самолетов Ан-178, – Аваков

Министерство внутренних дел купит 13 украинских самолетов Ан-178 для Единой системы авиационной безопасности и защиты. Контракт планируют подписать уже этой осенью, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ расследует причастность чиновников Гослесагентства к контрабанде древесины

НАБУ проверяет причастность руководства государственных лесхозов и Государственного агентства лесного хозяйства к деятельности компаний GLD Trade Holding LLP и OSUNA Holding LLP, через которые были проданы на экспорт лесоматериалы по заниженным ценам, что нанесло государственному бюджету 100 млн грн убытков.

В строительном центре Минздрава прошли обыски по делу Института рака

Сотрудники Государственного бюро расследований провели изъятие документов и электронных носителей в рамках следственных действий относительно деятельности ГП "Государственный строительный центр МЗ Украины", связанной с проведением тендеров для развития Института рака, и присвоении должностными лицами бюджетных средств в особо крупных размерах.

После публикации издания "Наші гроші" о наличии признаков сговора на торгах на общую сумму почти 2,5 млрд грн Минздрав заявил о намерениях добиваться признания недействительными договоров подряда, а АМКУ обязал "Государственный строительный центр Минздрава" отменить процедуру закупки.

НАПК выявило у Шуфрича незадекларированные активы на 27 миллионов

Нацагентство по предупреждению коррупции после проверки деклараций за 2016 и 2017 годы народного депутата Нестора Шуфрича ("Оппозиционный блок") выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму 27 миллионов гривен.

Фонтан возле моста Кличко построят по секретному соглашению по цене особняка

Коммунальное предприятие "Инженерный центр" 13 июня заключило дополнительное соглашение с ООО "Спецавто-Строй" на строительство мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" стоимостью 73,82 млн грн.

Согласно договору, фонтан рядом с мостом стоит 4,27 млн грн. Еще 1,6 млн грн ушло на замощение территории возле фонтана и 620 тыс. грн стоило наружное освещение рядом. За сопоставимую сумму в пригороде Киева можно приобрести двухэтажный коттедж с бассейном.

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