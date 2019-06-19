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 Регуляторная политика, Транспорт, Недвижимость
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Все про:КГГА (448) Киев (1984) Антимонопольный комитет (667) штраф (360) Микитась (16) Шулявский мост (16)

 Фирмы Микитася оштрафовали на 112 миллионов за сговор на тендере по ремонту Шулявского моста

Админколлегия Антимонопольного комитета (АМКУ) решила оштрафовать ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс" за совершение антиконкурентных согласованных действий на тендере на реконструкцию Шулявского моста на 112 млн гривен (по 56 млн на каждую из компаний).

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

"В ходе расследования, которое проводило Киевское областное территориальное отделение были собраны доказательства, что компании "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецстрой-Плюс" (обе входят в корпорацию "УКРБУД") действовали в сговоре", – сказано в сообщении.

Кроме поддельных документов у одного из фигурантов расследования АМКУ установил, что указанные компании выполняли работы для одних и тех же генподрядчиков из той же корпорации, находятся по одному адресу, совместно используют средства связи, имеют общих работников.

Кроме того, обе компании используют одинаковую IP-адрес для налоговой отчетности и для вхождения в электронных кабинетов системы "Клиент-Банк", оказывали финансовую помощь друг другу, имеют банковские гарантии и письма, предоставленные одним банком в один день и с последовательной регистрационной нумерацией, а также предоставили документы, которые имеют общие особенности в оформлении, и синхронно действовали во времени.

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Как сообщалось, победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода на сумму 600 млн грн стала фирма ООО "Североукраинский строительный альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася.

К аукциону были допущены две фирмы – ООО "Спецстрой-плюс" и ООО "Североукраинский строительный альянс".

ООО "Северо-украинский строительный альянс" принадлежит Андрею Якусевичу – внештатному помощнику нардепа из "Воли народа" и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

ООО "Спецстрой-Плюс" подало документы с признаками подделки. В частности, эта компания подала отзыв о выполнении аналогичного договора от якобы Государственного строительного комбината управления делами аппарата Верховной Рады, но на бланке были ошибки – в названии государственной структуры было написано слово "Уркаины", подпись очевидно отличался от подписи этого лица ином документе. Позже стройкомбинат Рады заявил, что не давал такой справки.

Напомним, в мае Антимонопольный комитет уже оштрафовал входящие в корпорацию "Укрбуд" компании ООО "Северно-украинский строительный альянс" и ООО "Спецбуд-Плюс" на 149,93 млн грн за сговор в тендерах на реконструкцию Национального института сердечно-сосудистой хирургии им.Н.Амосова и гимназии им. Бойченко.

После этого ООО "Северно-украинский строительный альянс", входящее в корпорацию "Укрбуд", заявило о возможном срыве работ по реконструкции Шулявского путепровода в Киеве из-за наложенного Антимонопольным комитетом (АМКУ) штрафа за сговор на тендерах на строительство других объектов в столице. 

Напомним, ранее программа "Схемы" зафиксировала, что мэр Киева Виталий Кличко в 2017 году летал на частном самолете вместе народным депутатом и руководителем государственной корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133184
 
 
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Виталик надеюсь денег не брал (?!) но то что поднаготную знал уверен !
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Походу стоимость шулявского моста скоро догонит стоимость моста в крым. У нас не скромничают. Воровать так миллиардами. .
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