 Фирмы Микитася оштрафовали на 112 миллионов за сговор на тендере по ремонту Шулявского моста

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

"В ходе расследования, которое проводило Киевское областное территориальное отделение были собраны доказательства, что компании "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецстрой-Плюс" (обе входят в корпорацию "УКРБУД") действовали в сговоре", – сказано в сообщении.

Кроме поддельных документов у одного из фигурантов расследования АМКУ установил, что указанные компании выполняли работы для одних и тех же генподрядчиков из той же корпорации, находятся по одному адресу, совместно используют средства связи, имеют общих работников.

Кроме того, обе компании используют одинаковую IP-адрес для налоговой отчетности и для вхождения в электронных кабинетов системы "Клиент-Банк", оказывали финансовую помощь друг другу, имеют банковские гарантии и письма, предоставленные одним банком в один день и с последовательной регистрационной нумерацией, а также предоставили документы, которые имеют общие особенности в оформлении, и синхронно действовали во времени.

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Как сообщалось, победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода на сумму 600 млн грн стала фирма ООО "Североукраинский строительный альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася.

К аукциону были допущены две фирмы – ООО "Спецстрой-плюс" и ООО "Североукраинский строительный альянс".

ООО "Северо-украинский строительный альянс" принадлежит Андрею Якусевичу – внештатному помощнику нардепа из "Воли народа" и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася.

ООО "Спецстрой-Плюс" подало документы с признаками подделки. В частности, эта компания подала отзыв о выполнении аналогичного договора от якобы Государственного строительного комбината управления делами аппарата Верховной Рады, но на бланке были ошибки – в названии государственной структуры было написано слово "Уркаины", подпись очевидно отличался от подписи этого лица ином документе. Позже стройкомбинат Рады заявил, что не давал такой справки.

Напомним, в мае Антимонопольный комитет уже оштрафовал входящие в корпорацию "Укрбуд" компании ООО "Северно-украинский строительный альянс" и ООО "Спецбуд-Плюс" на 149,93 млн грн за сговор в тендерах на реконструкцию Национального института сердечно-сосудистой хирургии им.Н.Амосова и гимназии им. Бойченко.

После этого ООО "Северно-украинский строительный альянс", входящее в корпорацию "Укрбуд", заявило о возможном срыве работ по реконструкции Шулявского путепровода в Киеве из-за наложенного Антимонопольным комитетом (АМКУ) штрафа за сговор на тендерах на строительство других объектов в столице.

Напомним, ранее программа "Схемы" зафиксировала, что мэр Киева Виталий Кличко в 2017 году летал на частном самолете вместе народным депутатом и руководителем государственной корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем.

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