 На Закарпатье с начала года зафиксировали кражи газа на 5 миллионов

Как сообщает пресс-служба компании, нарушители нанесли убытки в размере более 5 млн грн, передает БизнесЦензор.

При этом подавляющее большинство нарушений, а именно 239 случаев, осуществлены бытовыми потребителями.

"Наиболее частые нарушения, которые мы обнаруживаем, это – несанкционированные врезки в газопровод, вмешательство в работу счетчика, самостоятельное восстановление газопотребления или подключение газовых приборов", – пояснил технический директор АО "Закарпатгаз" Александр Голуб.

По словам технического директора, после обнаружения противоправных действий со стороны потребителей специалисты предприятия составляют акт о нарушении и передают материалы на рассмотрение соответствующей комиссии. Если комиссия определяет сумму нанесенного обществу убытка, а потребитель отказывается ее платить – дело передают в суд.

"Всего за 2018 год и начало 2019 года до суда было доведено 73 дела на общую сумму почти 4 млн грн", – добавил Александр Голуб.

В компании отмечают, что кражи газа – это не только большой риск заплатить штраф, но и реальная физическая опасность для самого потребителя и его семьи. Вмешательство в работу газовых сетей или приборов может привести к ситуациям, которые угрожают здоровью и жизни людей.

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