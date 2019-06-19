 Насалик спрогнозировал повышение тарифов на электроэнергию для населения

Об этом в интервью Главкому сказал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Возложение специальных обязанностей по поставке электроэнергии по льготным ценам для населения предусмотрено до 31 декабря 2020 года. Мы же пока говорим о полугоде – переходном периоде. В любом случае в дальнейшем нужно вносить изменения, ведь мы не можем возлагать эту функцию на "Энергоатом" и забирать на ее выполнение 90% атомной энергии. Это несправедливо", – сказал Насалик.

Вместе с тем, по его мнению, даже при необходимости продавать 90% электроэнергии по регулируемым ценам, "Энергоатом" выигрывает в сравнении с действующим тарифом.

"Атомщики не проигрывают, а наоборот – выигрывают. Сейчас установлена регулятором цена на электроэнергию от "Энергоатома" – 57 копеек за кВт-час, а после 1 июля они будут продавать 90% электроэнергии по 57 коп. – для выполнения ПСО, а остальные 10% – на рынке в сутки наперед. А там цена достигает 1,6-1,7 грн за кВт-час. Поэтому "Энергоатом" ничего не теряет, ведь эти 10% компания сможет продать в три раза дороже, чем по ныне действующему тарифу – по 1,6 - 1,7 грн за кВт-час. В итоге от реализации этих 10% доходы в общем балансе компании составят 30%. А значит, расширяются возможности для финансирования новых проектов", – отметил Насалик.

По его словам, в таком режиме "Энергоатом" будет работать полгода.

"Затем мы увеличим долю для реализации на рынке на сутки вперед с 10% до 20-25%. Но тогда цена для населения будет расти. На завершающем этапе мы их отпускаем в свободное плавание и на этом завершаем процесс – это произойдет уже через 3-4 года", – добавил министр.

Как сообщалось, Кабинет министров увеличил обязательство для НАЭК "Энергоатом" продавать по двусторонним договорам, заключаемым на электронных аукционах, с не более 60% до не более 90% всего производимого объема электроэнергии по установленной в апреле-мае цене.

Напомним, Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня возложил публичные спецобязательства (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго".

На 1 июля 2019 года в Украине запланирован запуск нового модели рынка электроэнергии. Единый покупатель и продавец электроэнергии – ГП "Энергорынок" – начинает процесс ликвидации. Вводятся двусторонние договора между производителями и поставщиками/крупными потребителями, биржи – рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, а также балансирующий рынок, на котором будет рассчитываться стоимость небалансов (разницы между прогнозным и фактическим потреблением).

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