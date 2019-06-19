 "Нибулон" запустит пассажирские перевозки из Николаева в Очаков с 22 июня

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Два судна, в частности, будут ходить по маршруту Николаев (ул. Каботажный мол) – Кинбурнская коса (причал "Нибулона") – Очаков (Николаевская область, центральный городской пляж) ежедневно, кроме понедельника.

В будни из Николаева первый рейс запланирован на 8:00 с прибытием на Кинбурнскую косу в 9:45, а в Очаков – в 10:00. По выходным – отправление из Николаева в 7:00, а прибытие в 8:45 (Кинбурнская коса) и 9:10 (Очаков).

Стоимость билета (с НДС) по маршруту Николаев-Кинбурнская коса составляет 237 грн, по маршруту Кинбурнская коса-Очаков – 48 грн.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн в год. Имеет 11 речных терминалов на Днепре и Южном Буге, флот, насчитывающий 75 единиц, и Николаевский судостроительный завод.

"Нибулон" обрабатывает 83 тыс. га земли. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 60 стран мира. Ежегодный объем экспорта превышает 4,5 млн тонн.

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