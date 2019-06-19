 Госстат улучшил оценку роста ВВП в первом квартале до 2,5%

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

В фактических ценах ВВП в первом квартале составил 2,98 трлн грн или 70,23 тыс. грн в расчете на человека.

Как сообщалось, по оперативным данным Госстат оценивал рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2019 года в 2,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Рост ВВП в первом квартале, по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора), был оценен в 0,2%.

Минэкономразвития ранее также оценило рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года в 2,2%.

По оценке НБУ, рост реального ВВП в Украине в первом квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года замедлился до 2,4%.

По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 3,3%.

При этом реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в третьем квартале рост составил 2,8%, во втором – 3,8% и в первом – 3,1%.

Согласно уточненным данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, увеличился на 2,5%.

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