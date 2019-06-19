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 Telegram начал тестировать геочаты

Мессенджер Telegram приступил к тестированию функции геочатов в бета-версии программы для iOS. Геочат - это общедоступный чат, завязанный на географическом положении его участников. Любой пользователь может найти геочат, если он находится недалеко от места, к которому он привязан.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Вся история в чате доступна всем участникам, даже те сообщения, которые были созданы до их появления в чате.

Пользователь также может создать свой групповой чат, указав тематику, свое местоположение и радиус геолокации: от 100 м до 6 км. Геочаты могут быть как открытые, так и приватные. Людей поблизости можно увидеть лишь в том случае, если они зашли в раздел геочатов. Из-за общедоступности геочатов количество участвующих в них не ограничено, однако при присоединении новых пользователей старые могут быть удалены из конца списка. Переписка в чате не будет сохраняться в память телефона, то есть, покинув чат, его бывший участник не сможет прочитать старые сообщения.

О сроках официального запуска геочатов в Telegram не сообщается.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133167
 
 
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