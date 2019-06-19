 Столичный "Мистецький Арсенал" заказал светомузыкальное оборудование за 90 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2021 года обустроят аудиовизуальный комплекс обоих этажей. В частности речь идет конструкции из алюминиевых ферм, подвесных систем и кабельных трассах, а также свет и звук.

По итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, наибольшая сумма – около 41,22 млн грн – пойдет на различные светильники, световые приборы и светодиодные ленты.

Самыми дорогими являются световые приборы "вращающаяся голова" ProLights LUMA700 LED 270Вт за 136 тыс. грн и ProLights Diamond19cc RGBW LED 19х15Вт по 66 тыс. грн, цены на которые соответствуют рынкочным. Так, в России они продаются по 431 тыс. руб. и 220 тыс. руб., или 177 тыс, грн и 90 тыс. грн соответственно, что дороже цен для "Художественного Арсенала" даже с учетом НДС.

Гарантийный срок на работы и конструкции составляет 5 лет, а оборудования – год.

На заработную плату пойдет 1,2 млн грн, то есть 1% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 0,5% – 534 тыс. грн.

Цена сделки на 0,3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 94,63 млн грн.

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Сейчас столичный "Комплекс-В." принадлежит киевлянам Владимиру Андреевичу, Андрею Владимировичу и Андрею Андреевичу Швецовым. Последние двое также владеют ООО "Боз Курт" и ООО "Дукат-Л". Ранее "Комплекс-В." принадлежал директору Денису Соленому.

На сайте победителя сказано, что он работал в ЦУМе, ТРЦ "Оушен Плаза" и ArtMall, НСК "Олимпийский", Национальном художественном музее в Киеве, Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве, на стадионах "Металлист" и "Ворскла" и др .

С 2016 он получил подрядов на 103,66 млн грн, из которых нынешний – самый крупный.

Единственным конкурентом победителя тендера было столичное ООО "Квантула" киевлянина Александра Тоцкого и Максима Самойлова с Киевщины, причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Эти двое также владеют ООО "Квантула Инжиниринг", ООО "Люкс-Электро" и ООО "Люкс-Кот" и ООО "Есть Эл Икс Лед". Ранее соучредителем "Квантулы" был Алексей Щербина.

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