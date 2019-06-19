 Программа "теплых кредитов" уже использована на 82%, – Госэнергоэффективности

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
В частности. выделено:
- почти 550 млн грн - на утепление частных домов;
- более 300 млн грн - для ОСМД;
- более 23 млн грн - на твердотопливные котлы.
В связи с высокой активностью населения по получению "теплых кредитов" некоторые банки уже завершили сбор заявок на кредитование вследствие исчерпания финансирования.
В то же время программой еще можно воспользоваться в таких банках:
- для ОСМД - в "Укргазбанке" и "Ощадбанке";
- для физических лиц - в "Укрэксимбанке".
"Также напоминаю, что на прошлой неделе на заседании правительственного комитета рассмотрены проекты актов правительства, разработанные Госэнергоэффективности совместно с Минрегионом, относительно дополнительного выделения 380,7 млн грн на финансирование программы "теплых " кредитов для ОСМД в этом году", - сообщил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
В ближайшее время на заседании правительства ожидается рассмотрение вопроса увеличения финансирования программы для ОСМД.
В целом в этом году более 90 тыс. семей, а также более 940 ОСМД стали участниками правительственной программы "теплых кредитов".