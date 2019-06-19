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 Шебелинский завод "Укргаздобычи" увеличил производство бензина и дизтоплива

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в январе-мае увеличил переработку нефтяного сырья на 10,8% (на 20,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 206,6 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в мае переработка ГПЗ составила 42,8 тыс. тонн, что на 51,2% (на 14,5 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Завод за пять месяцев увеличил производство бензина на 31,9% (на 16,1 тыс. тонн) – до 66,6 тыс. тонн, дизтоплива – на 3,5% (на 1,2 тыс. тонн), до 35,9 тыс. тонн, мазута – на 27,4% (на 3,1 тыс. тонн), до 14,4 тыс. тонн.

Загрузка мощностей ШГПЗ за пять месяцев текущего года составила 49,6% против 44,8% в январе-мае 2018 года.

Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2018 году сократил переработку газоконденсата на 8% (39,5 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 454 тыс. тонн.

В том числе в 2018 году завод снизил производство бензина на 2,4% (3,2 тыс. тонн) – до 130,6 тыс. тонн, дизтоплива – на 12,6% (12,3 тыс. тонн), до 85,1 тыс. тонн, мазута – на 7,9% (2,7 тыс. тонн), до 31,3 тыс. тонн.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133159
 
 
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