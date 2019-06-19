 Отмена торговой блокады Донбасса возможна после возврата украинских предприятий, – Кучма

Как передает БизнесЦензор, об этом пресс-секретарь представителя Украины на переговорах по ситуации на Донбассе Дарка Олифер сообщила на своей странице в Facebook,

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО", – цитирует пресс-секретарь слова Леонида Кучмы.

Пресс-секретарь экс-президента добавила, что по итогам переговоров в Минске в сфере безопасности подгруппе поручено проработать подготовку так называемого "хлебного перемирия" для сбора урожая.

По словам Олифер, Социально-экономическая подгруппа обсудила инфраструктурные вопросы, в частности, обеспечения стабильного водоснабжения жителей Донбасса.

"Отдельно украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО. Такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования", – добавила пресс-секретарь Кучмы.

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Как сообщалось, ранее спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что контактная группа на сегодняшнем заседании по предложению Кучмы обсудит снятие экономической блокады с подконтрольных пророссийским боевикам отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Сам Кучма пояснял, что решение по отмене временного запрета и восстановлениб транспортных контактов с неподконтрольными территориями нужно принимать на уровне СНБО после рассмотрения вопросв аудита украинских предприятий на оккупированных территориях, которые были "национализированы" подконтрольными России боевиками.

Напомним, президент Владимир Зеленский 3 июня назначил главой украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе главу государства в 1994-2005 годах Леонида Кучму, который уже представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 марта 2017 года принял решение временно прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, кроме грузов, имеющих гуманитарный характер.

Решение было принято в ответ на насильственный захват пророссийскими боевиками украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этому предшествовал ряд акций с участием общественных организаций и народных депутатов, которые требовали прекратить торговлю с оккупированными территориями.

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