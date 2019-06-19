 Fitch подтвердил кредитные рейтинги агрохолдинга МХП Косюка

Согласно сообщению агентства, в будущем рейтинг МХП в национальной валюте может вырасти до "В+" благодаря увеличению масштабов и диверсификации бизнеса (строительство второй очереди на Винницкой птицефабрике и покупка словенской Perutnina Ptuj), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Fitch отмечает, что рейтинг "B" в иностранной валюте поддерживается высоким уровнем валютных поступлений для обслуживания долга, который останется на уровне или повысится в 2019-2020 годах.

В сообщении указано, что показатель рентабельности ПХП по EBITDA остается высоким, несмотря на его снижение в 2018 году до 27% с 34% в 2017 году. Агентство ожидает, что в 2019 году на рентабельность EBITDA будет влиять включение в бизнес словенской Perutnina Ptuj с более низкой маржой, поэтому Fitch прогнозирует на 2019-2020 годы устойчивую доходность на уровне 23,5%-24,5%.

По оценкам агентства, Perutnina Ptuj будет формировать около 7% EBITDA агрохолдинга в 2019 году, что позволит МХП получать 2/3 выручки и около 57% EBITDA в валюте. Кроме того, вторая очередь Винницкой птицефабрики позволит увеличить производство курятины на 48% к 2022 году по сравнению с 2017 годом, причем большая часть продукции с расширенного производства уйдет на экспорт.

По данным Fitch, долговые обязательства МХП на конец 2018 года составляли $1,4 млрд, в основном в долларах США и евро, тогда как 41% выручки приходилось на внутренний рынок. Таким образом, агентство не ожидает существенного снижения валютных рисков в среднесрочной перспективе. В то же время, ликвидность агрохолдинга достаточная. Рейтинг необеспеченных бондов МХП определен на уровне "В".

"МХП имеет сильный бизнес- и финансовый профиль, более сопоставимый с рейтингом "BB", но его рейтинг в национальной валюте ограничен, поскольку большинство операций проводятся в Украине с государственным РДЭ "B-", – констатируется в сообщении агентства.

По прогнозам Fitch, выручка МХП к 2022 году вырастет до $2,2 млрд (для сравнения, в 2018 году – $1,56 млрд), рентабельность EBITDA улучшиться с 23,4% в 2019 году до 25,8% в 2022 году, экспортная выручка вырастет до 68% в 2021 году (в 2018 году – 59%), капинвестиции в 2019-2022 годах будут на уровне 9-13% выручки.

Читайте также: "Мироновский хлебопродукт" Косюка уменьшил чистую прибыль на 63%

Как сообщалось, чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,56 млрд.

"Мироновский хлебопродукт" – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram