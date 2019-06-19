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Все про:Fitch (156) рейтинг (528) Косюк (127) Мироновский хлебопродукт (79)

 Fitch подтвердил кредитные рейтинги агрохолдинга МХП Косюка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в иностранной и в национальной валюте на уровне "B" со стабильным прогнозом.

Согласно сообщению агентства, в будущем рейтинг МХП в национальной валюте может вырасти до "В+" благодаря увеличению масштабов и диверсификации бизнеса (строительство второй очереди на Винницкой птицефабрике и покупка словенской Perutnina Ptuj), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Fitch отмечает, что рейтинг "B" в иностранной валюте поддерживается высоким уровнем валютных поступлений для обслуживания долга, который останется на уровне или повысится в 2019-2020 годах.

В сообщении указано, что показатель рентабельности ПХП по EBITDA остается высоким, несмотря на его снижение в 2018 году до 27% с 34% в 2017 году. Агентство ожидает, что в 2019 году на рентабельность EBITDA будет влиять включение в бизнес словенской Perutnina Ptuj с более низкой маржой, поэтому Fitch прогнозирует на 2019-2020 годы устойчивую доходность на уровне 23,5%-24,5%.

По оценкам агентства, Perutnina Ptuj будет формировать около 7% EBITDA агрохолдинга в 2019 году, что позволит МХП получать 2/3 выручки и около 57% EBITDA в валюте. Кроме того, вторая очередь Винницкой птицефабрики позволит увеличить производство курятины на 48% к 2022 году по сравнению с 2017 годом, причем большая часть продукции с расширенного производства уйдет на экспорт.

По данным Fitch, долговые обязательства МХП на конец 2018 года составляли $1,4 млрд, в основном в долларах США и евро, тогда как 41% выручки приходилось на внутренний рынок. Таким образом, агентство не ожидает существенного снижения валютных рисков в среднесрочной перспективе. В то же время, ликвидность агрохолдинга достаточная. Рейтинг необеспеченных бондов МХП определен на уровне "В".

"МХП имеет сильный бизнес- и финансовый профиль, более сопоставимый с рейтингом "BB", но его рейтинг в национальной валюте ограничен, поскольку большинство операций проводятся в Украине с государственным РДЭ "B-", – констатируется в сообщении агентства.

По прогнозам Fitch, выручка МХП к 2022 году вырастет до $2,2 млрд (для сравнения, в 2018 году – $1,56 млрд), рентабельность EBITDA улучшиться с 23,4% в 2019 году до 25,8% в 2022 году, экспортная выручка вырастет до 68% в 2021 году (в 2018 году – 59%), капинвестиции в 2019-2022 годах будут на уровне 9-13% выручки.

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Как сообщалось, чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,56 млрд.

"Мироновский хлебопродукт" – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133153
 
 
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