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 Ryanair начал полеты в Одессу. ВИДЕО

Лоукостер Ryanair 19 июня выполнил первый в своей истории рейс в аэропорт "Одесса". Самолет Boeing 737-800 польского подразделения лоукоста с более чем 90% загрузкой прилетел из Кракова.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Полеты в Польшу Ryanair будет выполнять два раза в неделю по средам и воскресеньям. Минимальная цена авиабилета с учетом перевозки маленького предмета ручной клади весом с габаритами до 40х25х20 см до начинается от 28 евро в одну сторону.

На данный момент заявленная маршрутная сеть Ryanair из Одессы будет включать пять городов Польши (Краков, Катовице, Гданьск, Познань, Вроцлав) и столицу Германии - Берлин.

Это делает Одессу вторым городом Украины после Киева по числу доступных направлений Ryanair.

Новые рейсы Ryanair из Одессы:

  • Краков с 19 июня по средам и воскресеньям;
  • Берлин с 28 октября по понедельникам и пятницам;
  • Гданьск с 29 октября по вторникам и субботам;
  • Катовице с 29 октября по вторникам, четвергам и субботам;
  • Вроцлав с 29 октября по вторникам и субботам;
  • Познань с 30 октября по средам и субботам.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133148
 
 
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