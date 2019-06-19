 Верховный Суд направил на повторное рассмотрение иск о незаконности повышения квартплаты в Киеве

Постановлением Верховного Суда, которое вступило в силу с 12 июня, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Ранее Шестой апелляционный административный суда 20 декабря 2018 года подтвердил решение Окружного админсуда Киева об отмене распоряжения КГГА №668 от 6 июня 2017 года "Об установлении тарифов и структуры тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и внесении изменений в некоторые распоряжения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)".

В частности, апелляционный суд пришел к выводу, что в указанном распоряжении утверждены тарифы, которые рассчитаны управляющими компаниями, в значительном количестве случаев на основании неподтвержденной допустимыми доказательствами площади таких домов, а фактическая проверка обоснованности тарифов властями Киева не проводилась.

В свою очередь в КГГА заявили, что согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах" понятие "тариф" не применяется с июня прошлого года.

"Стоимость услуг коммунальных управляющих компаний отражает уровень затрат для стабильной работы и включает заработную плату персонала, затраты на электроэнергию, противоаварийные работы и тому подобное", – заявили в КГГА.

Также напоминаем, осуществление любого пересчете за услугу происходит в установленном законом порядке вследствие непредоставления или предоставления не в полной мере определенной услуги.

Как сообщалось, распоряжением КГГА №668 от 6 июня 2017 года власти Киева утвердили новые тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, повысив их в более, чем 2 раза.

Новые тарифы установлены для 8 тыс. 327 домов столицы (жилой фонд Киева в целом насчитывает около 11 тыс. многоэтажных жилых домов), которые обслуживаются 10 субъектами хозяйствования коммунальной собственности (управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда всех 10 районов столицы).

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