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Все про:Верховный Суд (110) КГГА (448) Киев (1984) коммунальные услуги (179)

 Верховный Суд направил на повторное рассмотрение иск о незаконности повышения квартплаты в Киеве

Верховный Суд отменил решения судов нижестоящих инстанций, которые по иску общественной организации "Союз собственников жилья Украины" приняли решение об отмене распоряжения Киевской городской государственной администрации (КГГА) об утверждении тарифов на содержание домов и придомовых территорий.

Постановлением Верховного Суда, которое вступило в силу с 12 июня, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Ранее Шестой апелляционный административный суда 20 декабря 2018 года подтвердил решение Окружного админсуда Киева об отмене распоряжения КГГА №668 от 6 июня 2017 года "Об установлении тарифов и структуры тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий и внесении изменений в некоторые распоряжения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации)".

В частности, апелляционный суд пришел к выводу, что в указанном распоряжении утверждены тарифы, которые рассчитаны управляющими компаниями, в значительном количестве случаев на основании неподтвержденной допустимыми доказательствами площади таких домов, а фактическая проверка обоснованности тарифов властями Киева не проводилась.

В свою очередь в КГГА заявили, что согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах" понятие "тариф" не применяется с июня прошлого года.

"Стоимость услуг коммунальных управляющих компаний отражает уровень затрат для стабильной работы и включает заработную плату персонала, затраты на электроэнергию, противоаварийные работы и тому подобное", – заявили в КГГА.

Также напоминаем, осуществление любого пересчете за услугу происходит в установленном законом порядке вследствие непредоставления или предоставления не в полной мере определенной услуги.

Как сообщалось, распоряжением КГГА №668 от 6 июня 2017 года власти Киева утвердили новые тарифы на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий, повысив их в более, чем 2 раза.

Новые тарифы установлены для 8 тыс. 327 домов столицы (жилой фонд Киева в целом насчитывает около 11 тыс. многоэтажных жилых домов), которые обслуживаются 10 субъектами хозяйствования коммунальной собственности (управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда всех 10 районов столицы).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133144
 
 
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