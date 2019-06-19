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 Совет ЕС завтра продлит на полгода антироссийские санкции, – Bloomberg

Лидеры стран ЕС 20 июня собираются продлить ограничительные меры против России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в Брюсселе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Лидеры ЕС в четверг продлят санкции против России", - заявил агентству источник. 

Он пояснил, что ограничительные меры будут продлены на полгода.

Речь идет о мерах, принятых в связи с аннексией Крыма Россией. В четверг в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС на уровне глав государств и правительств.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран ЕС на своем уровне приняли решение продлить ограничительные меры по Крыму и Севастополю.

С марта 2014 года власти Евросоюза вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации в Украине".

Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, введены ограничения в отношении Крыма и Севастополя.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133141
 
 
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