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 Зеленский назначил Данилюка руководителем Национального центра кибербезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка руководителем Национального координационного центра кибербезопасности.

Об этом говорится в указе №415 от 19 июня, опубликованной на сайте президента, передает БизнесЦензор.

"На замену статьи 2 указа президента Украины от 7 июня 2016 года №242 "О Национальном координационном центре кибербезопасности" назначить Данилюка Александра Александровича - секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - сказано в указе.

Документ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее эту должность занимал бывший в свое время секретарем СНБО Александр Турчинов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133135
 
 
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