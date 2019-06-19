 Инвестиционный форум для Донбасса пройдет в сентябре, – Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время встречи с членами наблюдательного совета "Ялтинской европейской стратегии", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи президент также рассказал о результатах официальных визитов во Францию и Германию. По его словам, основное внимание в ходе переговоров было уделено прекращению войны на Донбассе и возврату украинских пленных, в том числе моряков.

Также обсуждался вопрос проведения в сентябре 2019-го очередной, 16-й ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии".

Как сообщалось, ранее Зеленский пообещал привлечь иностранные инвестиции для развития инфраструктуры Донбасса.

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