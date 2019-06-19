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 Корейская компания построит две солнечные станции в Украине стоимостью $24 миллиона

Корейская GS Engineering & Construction Co. будет реализовывать проект по строительству двух солнечных электростанций в Украине стоимостью $24 млн.

Об этом сообщает YohnAP News, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

В частности, GS E&C построит СЭС на 12,6 МВт и еще одну мощностью 11,5 МВт в Закарпатской области на юго-западе Украины. Компания заявила, что намерена начать коммерческую эксплуатацию станций в апреле 2020 года.

GS E&C будет эксплуатировать объекты в течение 20 лет после завершения стройки.

GS E&C является частью GS Group. Последняя в 2005 году отделилась от крупнейшего концерна по производству техники LG. На сегодняшний день GS Engineering and Construction является управляющей компанией большого количества энергогенерирующих предприятий.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133118
 
 
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